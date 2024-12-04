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Шансы нулевые: что в Москве советуют понять Киеву

Россия и Украина сейчас не могут найти компромисс: Сергей Рябков

4 декабря 2024, 18:59 comments3499
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Кречмаровская Наталия

В западной прессе обсуждают возможные переговоры о завершении войны в Украине и вариантах мирных договоренностей и компромиссов. Стороны выдвигают свои условия и исключают возможности тех или иных уступок. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью CNN прокомментировал возможность завершения войны, сообщает портал "Комментарии".

Шансы нулевые: что в Москве советуют понять Киеву

Фото портал "Комментарии"

Говоря о возможности мирных переговоров с Украиной, Рябков отметил, что позиции двух стран несовместимы.

“Шансы на компромисс пока нулевые. В тот момент, когда люди в Киеве начнут понимать, что Россия не пойдет по тому пути, который они предлагали – могут появиться открытия и возможности”, — отметил он.

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РФ готова прибегнуть к еще более "сильным военным средствам" в войне с Украиной, если США и их союзники не признают, что ее нельзя испытывать бесконечно. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью CNN.

По словам представителя РФ, "волшебного решения" в войне нет. Он заявил, что на Западе, в частности в США, не хватает здравого смысла и "воздержания, где люди, кажется, недооценивают нашу решимость защищать наши основные интересы национальной безопасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало причиной разработки ракеты "Орешник". Сергей Рябков объяснил, что "Орешник" "не является стратегической баллистической ракетой, это ракета средней дальности, испытанная в боевых условиях".

Узнать подробнее, как Трамп "заставил" Россию действовать, можно по ссылке.




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/12/04/europe/russia-ukraine-ryabkov-stronger-means-intl-hnk/index.html
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