Шансы на завершение войны в Украине в 2025 году резко упали: что говорят букмекеры

Несмотря на неоднократные заявления Дональда Трампа о его способности быстро покончить с войной в Украине, все больше аналитиков и простых пользователей теряют веру в возможность завершения боевых действий до конца 2025 года. По последним данным платформы прогнозов Polymarket, вероятность полного прекращения огня в этом году снизилась до 44%.

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Еще в марте аналитики оценивали шанс на завершение войны в 2025 году достаточно оптимистично – в пределах 70–74%. Однако уже в апреле этот показатель резко упал и опустился ниже 50%.

На 1 апреля эксперты оценивали шансы полного прекращения боевых действий между Украиной и Россией на уровне 50%.

В комментариях к прогнозам идут ожесточенные споры. Одни считают, что стороны уже приблизились к потенциальному компромиссу, другие уверены, что конфликт вряд ли завершится в ближайшее время.

Между тем, бывший народный депутат и нынешний командир роты ударных дронов Егор Фирсов заявил, что не видит реальных перспектив для мирного диалога. По его мнению, российская сторона направлена на дальнейшее продвижение и новые территориальные захваты, поэтому не планирует идти на уступки.

Со своей стороны, Дональд Трамп ранее заявлял, что переговоры могут быть эффективными, но есть предел, за которым следует либо смириться, либо молчать. Он также выражал разочарование позицией Москвы и призвал Россию сделать шаги навстречу договоренностям.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает усилия для прекращения войны России против Украины и уже наблюдает определенный прогресс в этом направлении.