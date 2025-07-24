Шансы добиться перемирия значительны: озвучены сроки, когда Путина дожмут на уступки

Война, которую Россия развязала против Украины, длится уже более двух лет, и все больше людей надеются на сдвиг — если не на полноценный мир, то хотя бы на временное перемирие. Вероятность такого развития событий в обозримой перспективе не исключает российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

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По его словам, как в Украине, так и России сохраняется вера в то, что ситуация может кардинально измениться.

"В Москве считают, что Украина закончится украинцами, и воевать будет чисто физически никому, а потому фронт рано или поздно посыплется. Многие мои друзья и знакомые в Украине считают, что, если мы будем продолжать наращивать производство дронов и придем к созданию критической массы, то российская армия чисто физически не сможет" заявил Пономарев.

Впрочем, он подчеркивает, что обе стороны постепенно адаптируются к условиям войны. С одной стороны, Украина учится воевать с минимальными потерями среди личного состава, полагаясь на технологии. С другой стороны, Россия не стоит на месте и активно развивает собственное производство дронов и систем противодействия БПЛА.

"Поэтому ситуация стратегического равновесия будет сохраняться и дальше. Я оцениваю нынешнюю ситуацию на фронте именно как стратегическое равновесие. Нет никаких действий, которые бы претендовать как на стратегический, и даже на значительный оперативный успех. Поэтому я думаю, что все закончится перемирием", — подытожил оппозиционер.

Тем не менее сроки возможных переговоров остаются неопределенными. Путин, по оценке Пономарева, продолжает пытаться выиграть время и выторговать выгодные условия. Однако этот ресурс стремительно иссякает. Условия могут измениться уже к осени — вероятно, во второй половине сентября может состояться первый реальный шаг в сторону диалога и шансы на временное перемирие значительно возрастут.

Тем временем в Кремле заявили, что Россия не согласится на перемирие, ссылаясь на якобы "стратегическое преимущество". В Москве открыто критикуют западную военную помощь Украине, считая ее главным препятствием для "режима тишины".

Портал "Комментарии" уже писал, что по результатам января-мая 2025 года Евросоюз импортировал 2,57 млн тонн металлургического сырья из России — на 1,1% больше, чем за тот же период прошлого года, на сумму примерно 1,06 млрд евро Такие данные предоставляет GMK Center со ссылкой на статистику Eurostat.