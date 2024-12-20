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Шансов на быструю заморозку войны нет: как Трамп будет принуждать Путина к миру

Зеленский и Путин своими заявлениями четко обозначили, что они не согласны на мирные переговоры

сегодня, 12:44
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Ткачик Олеся

Судя по последним заявлениям и кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, они не готовы к началу переговоров, говорит политолог Максим Яли.

Шансов на быструю заморозку войны нет: как Трамп будет принуждать Путина к миру

Трамп и Путин

"Просто Зеленский особо и не пытается скрыть личную неприязнь к Путину и не подбирает слов в его адрес. Очень эмоциональные и резкие заявления. Но ведь и Путин не готов и явно не хочет прямой диалог с Зеленским, поэтому и повторяет мантры о его "нелигитимности", — подчеркнул политолог.

По его словам, шансы даже на "заморозку" войны как минимум в первой половине 2025-го на данный момент являются минимальными. Не говоря уже о первых днях после вступления Трампа в полномочия президента США, добавил эксперт.

"Без серьёзных действий по принуждению Путина к серьёзным компромиссам со стороны Трампа, судя по его излишней самоуверенности сегодня, не обойтись. А на это требуется время. И речь даже не только о "накачке" Украины оружием, но и обвале цен на нефть.  А это займёт не менее полугода, даже если решение будет принято в первые же дни президентства Трампа. А этого, очевидно, не произойдёт", — считает Яли.

По его мнению, консультации спецпредставителей по Украине, телефонные разговоры, возможно даже личная встреча Трампа с Путиным — все это будет.

"И шумихи будет много. Но результата — вряд ли. Уже есть пример — переговоры Трампа с Кимом. Целых три встречи было. Итог известен. А здесь на кону гораздо больше стоит", — подытожил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению республиканцев Трамп не сядет за один стол переговоров с Путиным, поскольку брезгует им. Для Трампа Путин преступник номер один в мире.




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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004292079149
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