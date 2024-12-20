Шансов на быструю заморозку войны нет: как Трамп будет принуждать Путина к миру

Судя по последним
заявлениям и кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Владимира
Зеленского, они не готовы к началу переговоров, говорит политолог Максим Яли.
Трамп и Путин
"Просто Зеленский
особо и не пытается скрыть личную неприязнь к Путину и не подбирает слов в его
адрес. Очень эмоциональные и резкие заявления. Но ведь и Путин не готов и явно
не хочет прямой диалог с Зеленским, поэтому и повторяет мантры о его
"нелигитимности", — подчеркнул политолог.
По его словам, шансы
даже на "заморозку" войны как минимум в первой половине 2025-го на
данный момент являются минимальными. Не говоря уже о первых днях после
вступления Трампа в полномочия президента США, добавил эксперт.
"Без серьёзных
действий по принуждению Путина к серьёзным компромиссам со стороны Трампа, судя
по его излишней самоуверенности сегодня, не обойтись. А на это требуется время.
И речь даже не только о "накачке" Украины оружием, но и обвале цен на
нефть. А это займёт не менее полугода,
даже если решение будет принято в первые же дни президентства Трампа. А этого,
очевидно, не произойдёт", — считает Яли.
По его мнению, консультации
спецпредставителей по Украине, телефонные разговоры, возможно даже личная
встреча Трампа с Путиным — все это будет.
"И шумихи будет
много. Но результата — вряд ли. Уже есть пример — переговоры Трампа с Кимом.
Целых три встречи было. Итог известен. А здесь на кону гораздо больше стоит", —
подытожил Яли.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что по мнению республиканцев Трамп не сядет за один стол переговоров
с Путиным, поскольку брезгует им. Для Трампа Путин преступник номер один в мире.
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