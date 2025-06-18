Шахкедный террор продолжится: назван город, которому угрожает особая опасность

Прошлой ночью большинство украинских городов обошли масштабные атаки российских окупантов, однако это относительное "спокойствие" может быть только перед новой фазой накопления вражеских ударных средств, в частности дронов. Военно-политический эксперт Александр Коваленко предполагает, что следующая мощная атака по Киеву может произойти уже через неделю.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

По словам аналитика, сегодняшняя ночь без масштабных налетов дронов Shahed-136, Гербера и Пародии свидетельствует о возможной фазе подготовки и скопления техники. Следующие 2-3 ночи должны показать, подтвердятся ли эти предположения.

Коваленко отмечает, что ежесуточно Россия производит примерно по 90 ударных дронов Shahed и аналогичное количество дронов-обманок "Гербер" и "Пародия". В результате враг может совершать ежедневные атаки с использованием 150-180 беспилотников.

Учитывая тактику массированных ударов, похожую на ковровые бомбардировки, следующий большой налет может быть направлен на областной или районный центр. Что касается Киева, то есть предположение, что россияне планируют системные массированные атаки на столицу примерно раз в неделю, время от времени меняя их ограниченными ударами в периоды накопления.

Аналитик обращает внимание, что эта тактика напоминает ракетный террор 2022 года, который Москва применяла против Украины.

Напомним, что в ночь на 17 июня российские войска нанесли массированный удар по украинским городам, применив более 30 ракет и около 440 беспилотников. В ряде населённых пунктов пострадали жилые дома и критическая инфраструктура, погибли люди. В частности, в Одессе под завалами обнаружили двоих погибших, пострадали более 20 человек. Центр города получил значительные разрушения, среди пострадавших — инклюзивный центр.

Портал "Комментарии" уже писал, что компания "Укрбронетехника" заявила о готовности изготовить 100 тысяч 155-мм артснарядов в 2025 году и 300 тысяч в 2026-м. Однако серийное производство до сих пор не стартовало. Причина — Министерство обороны не предусмотрело эти боеприпасы в государственном плане закупок вооружения, так что финансирование на украинское производство не поступило, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook.