"Шахеды" в воздушном пространстве Украины: где угроза вражеских ударов

Российские войска снова запустили ударные дроны на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВС Украины.



Иллюстративное фото

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения шахедов в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

"Внимание! "Шахеды" в районе Сум и с юга Сумщины на юго-западное направление на Полтавщину. "Шахеды" с запада Харьковщины курсом юго-западным на Полтавщину", — предупредили в Воздушных силах.

По данным мониторинговых пабликов, по состоянию на 20:00 15 октября два "шахеда" из Сумщины заходят на Черниговщину, четыре из Сумщины держат курс на Полтавщину. Еще один на границе Полтавщины/Харьковщины летит в южном направлении.

Ударный дрон фиксируется и над Сумами.

В указанных областях объявлена воздушная тревога.

По данным пабликов, пуски ударных дронов предварительно зафиксированы из Курска и Приморско-Ахтарской РФ.

Напомним, что вражеские войска продолжают снаряжать ракетами самолеты.

По состоянию на 13 октября количество снаряженных бортов Ту-95МС на авиабазе "Оленья" увеличилось до 8 единиц.

Утром 11.10 (около 07:30) осуществлена передислокация 1 Ту-95МС с АБ Энгельс-2 на Оленья. Таким образом, на 13.10 количество известных снаряженных бортов Ту-95МС составляет 8 единиц (все на авиабазе "Оленья").

Общее количество Ту-95МС на АБ "Оленья/Энгельс-2" по состоянию на 13.10 составляет 14 единиц:

"Оленья" – 10 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 4 Ту-95МС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты ударили ракетами по Николаеву.



