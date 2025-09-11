На одном из сбитых "Шахедов" был найден полный набор оборудования из mesh-модема, антенн и камеры, позволяющих превратить его в FPV-дрон. Анализ отломков сбитых "Шахедов" показывает, что враг все чаще начинает использовать решения с mesh-модемами, а также начал устанавливать курсовые камеры. Об этом пишет издание Defense Express.

«Шахеды» станут еще опаснее: чем оснащают россияне свои БПЛА

Первоначально такие mesh-модемы, позволяющие образовывать динамическую сеть с цепной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других, были замечены в пенопластовых Герберах. Но с июля его начали замечать на "Шахедах", о чем сообщал специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов.

С августа такие случаи ставили все чаще, а в начале сентября стало ясно, что это серийное решение. И РФ уже на постоянной основе оснащает свои дальнобойные дроны "Герань-2" модемами и камерами. И тогда было отмечено, что провести их подробный осмотр сложно, потому что они разбиваются и горят.

Но в конце концов на сбитом "Шахеде" был найден полный комплект этих устройств. Об этом Defense Express узнал из своих источников и получил фото.

Как и предполагалось, на "Герань-2" стоит тот же mesh-модем, что и на "Гербере". Это китайский Mesh Network XK-F358 от Xingkai Tech. Возможно в более "индустриальном" исполнении, потому что сказывается как HX-50.

Камера на этом "Шахеде" была жестко закреплена на носу, обеспечивая обзор исключительно вперед. И это не качественная камера. Такие используются в системах охранного видеонаблюдения. В то же время ее, возможно, хватает для контроля полета дрона и его донаведения на цель в случае необходимости.

В то же время, ключевым вопросом остается организация передачи данных. На что специалисты обратили внимание еще в начале июля, когда над Киевом было сбито несколько Гербер с камерами и такими модемами.

В частности, существует возможность того, что враг благодаря агентурной сети установил ретрансляторы на земле. Альтернативой является создание длинной "mesh-цепочки" в воздухе из дронов, но такой вариант хоть в теории и возможен, но представляется довольно сложным в реализации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне теперь через "шахеды" могут видеть подвижные цели и проводить разведку.