"Шахеды" стали более опасными: оккупанты заменили ключевую деталь

Враг модернизировал ударные дроны, которые используют для обстрелов Украины — теперь они не чувствительны к РЭБ. Именно поэтому "шахеды" долетели до центра Киева и повредили здания вблизи Офиса президента.

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Эксперты объяснили, что Россия сменила в "шахедах". По словам эксперта по связи Сергея Бескрестнова (псевдоним Флэш), ранее Россия использовала на "шахедах" иранские или российские антенны, а на этот раз производителя деталей сменили. Из-за этого дроны оказались более устойчивыми к украинским системам РЭБ, пишет издание "Фокус".

"Все дроны-камикадзе типа Shahed, атаковавшие Украину, и в частности Киев, в ночь и утро 1 января, вероятно, были оборудованы антеннами спутниковой навигации китайского производства", — предположил Бескрестнов.

По его словам, эти антенны являются ключевым элементом CRPA, позволяющим дронам точно попадать в цель даже при активной работе украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Бескрестнов также отметил, что пока сложно определить, что именно стало причиной замены антенн. Он предположил, что на смену могло повлиять действие санкций, что осложнило производство ранее используемых антенн. Если так, то подобные замены, по словам эксперта, могут наблюдаться и в управляемых авиабомбах, где также используются эти антенны.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что благодаря новым антеннам дроны оказались более устойчивыми к украинским системам РЭБ. По его словам, именно это помогло дронам проникнуть в правительственный квартал Киева, где произошли попадания. Эксперт отметил, что эта атака была тщательно спланирована, а дроны — специально подготовленными для выполнения подобных миссий, в которых системы РЭБ оказали ограниченное влияние на их эффективность.

Напомним, Россия, как писал портал "Комментарии", применяет ИИ в дронах.