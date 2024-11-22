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"Шахеды" со шрапнелью атаковали Сумы: какую силу они несут

Из-за атаки Сум 22 ноября погибли два человека

сегодня, 09:52
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Недилько Ксения

Утром 22 ноября Суммы атаковали российские "шахеды". В городе было слышно четыре взрыва в промежутке с 5:09 до 5:48. Известно, что погибли люди.

"Шахеды" со шрапнелью атаковали Сумы: какую силу они несут

Последствия атаки "шахедов" на Сумщине. Фото: прокуратура

В ОВА сообщили, что российские военные нанесли удар по жилому микрорайону Сум. Людям оказывается необходимая помощь, проводятся аварийно-спасательные работы, последствия атаки уточняются. Предварительно известно, что погибли два человека, двенадцать получили ранения различной степени тяжести.

Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов на нескольких улицах.

По данным Нацполиции, повреждены 12 многоэтажных и 5 частных жилых домов, магазин и 3 автомобиля.

Из многоквартирного жилого дома, который получил значительные повреждения, спасатели деблокировали двух пострадавших и передали медикам скорой, сообщают в ГСЧС.

"Шахеды", которыми били по Сумам, были снаряжены шрапнелью, сообщил Суспильному начальник ОВА Артюх. "Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", — сказал чиновник.


”Шахеды” со шрапнелью атаковали Сумы: какую силу они несут - фото 2
”Шахеды” со шрапнелью атаковали Сумы: какую силу они несут - фото 3
”Шахеды” со шрапнелью атаковали Сумы: какую силу они несут - фото 4
”Шахеды” со шрапнелью атаковали Сумы: какую силу они несут - фото 5


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия снова ударила "Шахедами" по Сумам: что известно о погибших

В Сумах в результате российской воздушной атаки около 5 утра раздалась серия взрывов. Через некоторое время городские власти сообщили о том, что подтверждена гибель как минимум двух человек. На местах вражеских ударов работают экстренные службы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

"В городе Сумы раздалось несколько мощных взрывов. Уже есть погибший человек", — подчеркнул чиновник. Позже Артем Кобзарь сообщил, что "на месте, где прогремел второй взрыв, также есть погибший человек". Также информацию об атаке вражеских "Шахед" подтвердили в Сумской ОВА. "Враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра, применив БПЛА типа "Шахед", – прокомментировали в Сумской ОВА.



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