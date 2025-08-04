"Шахеды" разрушат дома до пятого этажа: озвучен страшный сценарий для Украины

Россия продолжает совершенствовать ударные дроны "Шахед", увеличивая их боевую мощь, что представляет все большую опасность для гражданского населения. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Ранок.LIVE".

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По его словам, оккупанты используют "Шахеды" с боевым зарядом весом 50-55 кг, однако по разведданным, противник пытается поднять эту цифру до 80-90 кг.

"Это уже критично. Для рядовых граждан объясню: если такой дрон попадет в девятиэтажку, он разрушит ее до пятого этажа. Последствия будут катастрофические", — подчеркнул Ярославский.

Кроме того, Россия уже наладила производство усовершенствованных "Шахедов" с реактивными двигателями. Однако таких дронов пока ограничено, поскольку они намного сложнее в технологическом плане и значительно дороже версий с поршневым двигателем.

Как сообщил военный эксперт Павел Нарожный, по "утечке" из иранской разведки, стоимость одного реактивного "Шахеда" для РФ превышает $1 млн, тогда как дрон с двигателем внутреннего сгорания стоит около $100-150 тыс.

Он также подчеркнул, что даже для стран-союзников Украины, таких как Чехия, массовое производство подобных реактивных двигателей остается серьезным вызовом.

Несмотря на это, даже "обычные" "Шахеды" несут значительную угрозу. Воздушные силы ВСУ прилагают максимум усилий для нейтрализации этих дронов. По последним сведениям, украинские защитники сбивают более 90% вражеских беспилотников даже во время массированных атак.

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