Шахеды больше не работают: россия переходит к новому оружию

Появление "Герань-5" — очередная попытка России создать условно дешевую крылатую ракету как ответ на рост эффективности украинского противодействия дронам-камикадзе. Ранее подобные концепции уже реализовывались в проектах "Бандероль", "Гром" и УМПБ-5Р, однако новая разработка имеет существенные отличия.

Герань-5

Почему Россию больше не устраивает реактивная "Герань-3"



Главная причина появления "Герани-5" – поиск решения против современных антишахедных средств Украины. Речь идет не только о классической ПВО, но и о зенитных дронах, вертолете и даже спортивных самолетах. Все эти средства эффективны только для определенной скорости цели.



Сначала РФ сделала ставку на реактивные Shahed ("Герань-3"), но испытания и боевое применение показали ограничение этой платформы. Из-за аэродинамических особенностей корпуса Shahed и расхода топлива крейсерская скорость на дальних дистанциях с боевой частью 50 кг не может превышать 290–330 км/ч. Именно эта скорость оказалась вполне "по зубам" украинским зенитным дронам.



Чем отличается "Герань-5"



В отличие от Shahed, "Герань-5" по форме и концепции гораздо ближе к крылатой ракете, чем к классическому дрону-камикадзе.



Ключевые характеристики:

• Боевая часть:

– до 90 кг на дальность около 1000 км;

– или стандартные 50 кг – до 1500 км, что фактически охватывает всю территорию Украины.

• Скорость: ориентировочно 500–600 км/ч, что делает цель недостижимой для вертолетов и большинства имеющихся моделей зенитных дронов. Легкомоторная авиация (МВГ) в этом случае также малоэффективна.

• Высота полета: до 6 км, что существенно расширяет тактические возможности и затрудняет перехват.

Пуск с самолета-носителя – ключевое преимущество



Отдельно следует выделить возможность запуска "Герани-5" с реактивного самолета-носителя. Это:

• увеличивает общую дальность полета;

• позволяет выйти на высокую скорость еще на старте, особенно в прифронтовой зоне;

• обеспечивает маневренность в выборе направления атаки — пуски могут производиться не с фиксированных, хорошо известных Украине локаций, а практически из любой точки.

Навигация и наведение



Достоверно известно о наличии у "Герани-5" спутниковых навигационных систем. Также с высокой вероятностью можно говорить об использовании активного высотомера, аналогичного применяемому в УМПБ-5Р. Другие элементы систем наведения и коррекции станут понятны только после детального изучения обломков или трофейных образцов.



Является ли "Герань-5" реальной угрозой.



Уровень угрозы этой разработки зависит от двух ключевых факторов:

Темп развития украинских зенитных дронов и общая динамика падения эффективности классических Shahed. Стоимость производства "Герани-5" в соотношении с ее боевой эффективностью. Если ракета окажется слишком дорогой, то ее массовое применение будет ограничено.

Таким образом, "Герань-5" — попытка РФ выйти на новый уровень в сегменте относительно дешевых дальнобойных средств поражения, адаптированных к условиям, в которых старые решения постепенно теряют эффективность.

