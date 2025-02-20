"Шахеды" атакуют столицу: детали от мэра

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Марьян Ощановский
Вечером 20 февраля российские ударные беспилотники атаковали Киев, сообщил мэр Виталий Кличко.
Беспилотники атаковали Киев. Фото из открытых источников
Вскоре над городом прозвучали звуки взрывов. Глава города сообщил, что в Оболонском районе работает противовоздушная оборона.
Виталий Кличко призвал жителей Киева оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Другие подробности о вражеской атаке беспилотников пока неизвестны. О результатах работы ПВО Воздушные силы также пока не предоставили информации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.
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