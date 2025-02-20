"Шахеды" атакуют столицу: детали от мэра

Вечером 20 февраля российские ударные беспилотники атаковали Киев, сообщил мэр Виталий Кличко.

Беспилотники атаковали Киев. Фото из открытых источников

"В столице работает ПВО. В город заходят несколько БпЛА", — написал в соцсети Виталий Кличко.

Вскоре над городом прозвучали звуки взрывов. Глава города сообщил, что в Оболонском районе работает противовоздушная оборона.

"На Оболони работают силы ПВО", — добавил он.

Виталий Кличко призвал жителей Киева оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Другие подробности о вражеской атаке беспилотников пока неизвестны. О результатах работы ПВО Воздушные силы также пока не предоставили информации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.