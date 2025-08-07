Шаг за шагом во Львов: военный поразил пессимистическим прогнозом по войне

Украинская армия находится в критически сложной ситуации из-за навязанной Россией затяжной войны, в которой противник методично продвигается вперед, используя численное преимущество. Об этом в интервью общественному рассказал военнослужащий, участник Революции Достоинства и бывший нардеп Игорь Луценко.

Фото: 24 Канал

По его мнению, сейчас на фронте наблюдается медленное, но системное продвижение российских войск, несущее реальную угрозу потери новых территорий.

"Россияне ведут ползучее наступление. Это ловушка, в которую мы попали — они берут массой. Мы теряем территории. И уже вскоре можем услышать совсем другие новости — о Покровске, Константиновке...", – отметил Луценко.

Луценко подчеркнул, что в обществе недооценивают опасность из-за иллюзии медленности вторжения. Но такая стратегия, по его словам, может внезапно трансформироваться в масштабную утрату территорий.

"Идея, что для захвата Украины России понадобится сто лет — это роковая ошибка. Потеря одного километра сегодня может завтра перерасти в потерю целого города. Через несколько лет мы рискуем потерять не только Покровск, но и дойти до Киева, Львова", — отметил военный.

Он также подчеркнул, что для сдерживания противника требуется немедленное стратегическое переосмысление, поскольку нынешний подход ведет к постепенной потере позиций.

