Шаг за шагом во Львов: военный поразил пессимистическим прогнозом по войне

Игорь Луценко считает, что украинцы не до конца осознают уровень угрозы, ведь в большинстве своем избегают пессимистических прогнозов и оценок.

7 августа 2025, 15:30
Украинская армия находится в критически сложной ситуации из-за навязанной Россией затяжной войны, в которой противник методично продвигается вперед, используя численное преимущество. Об этом в интервью общественному рассказал военнослужащий, участник Революции Достоинства и бывший нардеп Игорь Луценко.

Шаг за шагом во Львов: военный поразил пессимистическим прогнозом по войне

Фото: 24 Канал

По его мнению, сейчас на фронте наблюдается медленное, но системное продвижение российских войск, несущее реальную угрозу потери новых территорий.

"Россияне ведут ползучее наступление. Это ловушка, в которую мы попали — они берут массой. Мы теряем территории. И уже вскоре можем услышать совсем другие новости — о Покровске, Константиновке...", отметил Луценко.

Луценко подчеркнул, что в обществе недооценивают опасность из-за иллюзии медленности вторжения. Но такая стратегия, по его словам, может внезапно трансформироваться в масштабную утрату территорий.

"Идея, что для захвата Украины России понадобится сто лет — это роковая ошибка. Потеря одного километра сегодня может завтра перерасти в потерю целого города. Через несколько лет мы рискуем потерять не только Покровск, но и дойти до Киева, Львова", — отметил военный.

Он также подчеркнул, что для сдерживания противника требуется немедленное стратегическое переосмысление, поскольку нынешний подход ведет к постепенной потере позиций.

Портал "Комментарии" тяжело писал, что польское издание Onet обнародовало детали секретного предложения, которое Соединенные Штаты якобы передали российскому правителю Владимиру Путину через посредника Стивена Виткоффа. Согласно этой информации США предложили России ряд условий, которые кардинально повлияют на дальнейшее развитие войны в Украине и отношения с Западом.



