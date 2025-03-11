"Шаг к капитуляции": Безуглая сделала заявление о переговорах США и Украины

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинцам не следует надеяться на положительный результат переговоров между Украиной и США. По ее словам, украинцы должны привыкнуть к тому, что США – союзник России и наш враг.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X высказала свои мысли по поводу начавшихся 11 марта переговоров украинской и американской делегации в Саудовской Аравии.

"Не ждите ничего от переговоров — должны вынужденно привыкнуть воспринимать власти США как нашего врага и союзника России", — утверждает народный депутат.

По ее словам, на этом этапе переговоров подпись о любом соглашении с Соединенными Штатами будет выглядеть как путь к капитуляции страны.

"Чтобы никто с украинской стороны не согласился на капитуляцию, любая подпись Украины при текущих обстоятельствах – это шаг к капитуляции", – добавила Безуглая.

Владимир Зеленский 10 марта сообщил, что украинская делегация прилетела в Саудовскую Аравию. Президент встретился с наследным принцем, а украинские представители ожидают переговоров с американцами на следующий день. В Государственном департаменте США подтвердили, что 10-12 марта состоится встреча "для переговоров с украинскими коллегами, чтобы продвигать цели президента по прекращению российско-украинской войны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о встрече с командой из США и объяснил, кто будет вести переговоры.

Также "Комментарии" писали о Безуглой, которая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его за российским кораблем после его слов о "бестолковом нардепе".