"Шаг к капитуляции": Безуглая сделала заявление о переговорах США и Украины

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинцам не следует надеяться на положительный результат переговоров между Украиной и США. По ее словам, украинцы должны привыкнуть к тому, что США – союзник России и наш враг.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая на платформе X высказала свои мысли по поводу начавшихся 11 марта переговоров украинской и американской делегации в Саудовской Аравии.
По ее словам, на этом этапе переговоров подпись о любом соглашении с Соединенными Штатами будет выглядеть как путь к капитуляции страны.
Владимир Зеленский 10 марта сообщил, что украинская делегация прилетела в Саудовскую Аравию. Президент встретился с наследным принцем, а украинские представители ожидают переговоров с американцами на следующий день. В Государственном департаменте США подтвердили, что 10-12 марта состоится встреча "для переговоров с украинскими коллегами, чтобы продвигать цели президента по прекращению российско-украинской войны".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о встрече с командой из США и объяснил, кто будет вести переговоры.
Также "Комментарии" писали о Безуглой, которая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его за российским кораблем после его слов о "бестолковом нардепе".
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