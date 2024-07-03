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Шабунин считает, что может не служить в ВСУ из-за родинки

Военнослужащий Владимир Бойко сообщил новые подробности судебного заседания

3 июля 2024, 20:35
Автор:
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Станислав Молчанов
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Активист и антикоррупционер Виталий Шабунин в школе был признан непригодным к службе в армии из-за родинки на теле. Об этом заявил бывший журналист, военнослужащий Владимир Бойко, публикуя материалы судебного заседания, которое сейчас рассматривается в Днепровском районном суде Киева по Шабунину, пишут "Українські новини"

Шабунин считает, что может не служить в ВСУ из-за родинки

Виталий Шабунин (фото из открытых источников)

"В ходе досудебного расследования оказалось, что Шабунин действительно имеет "законные основания". Как сообщил Шабунин следователю… в 9 классе в военкомате не прошел медицинскую комиссию – не пропустил дерматолог из-за родинки на теле", — говорится в публикации.

В этой связи Шабунину была выдана справка о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. И впоследствии в своих публикациях активист упоминал, что имеет "законные основания для демобилизации", которыми он не пользуется.

"Непригодный Шабунин на законных основаниях уклоняется от военной службы и пропивает в киевских торгах денежное довольствие, которое ему выплачивают Вооруженные Силы Украины – служить ему не позволяют родинки, а вовсе не отсутствие морали и убежденность в собственной безнаказанности, как думают некоторые", — пишет СМИ .

Напомним, командующий Сил Теробороны генерал Баргилевич в декабре 2023 года обращался в ГБР, чтобы наказать командира воинской части за незаконные командировки и выплаты активисту Шабунину.

ГБР расследует два уголовных дела по Шабунину — за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК. СМИ же сообщали, что он числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1017648-shabunin-vvazhaye-shho-mozhe-ne-sluzhyty-v-zsu-cherez-rodymky-bojko-z-materialiv-sudu
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