Шабунин считает, что может не служить в ВСУ из-за родинки

Активист и антикоррупционер Виталий Шабунин в школе был признан непригодным к службе в армии из-за родинки на теле. Об этом заявил бывший журналист, военнослужащий Владимир Бойко, публикуя материалы судебного заседания, которое сейчас рассматривается в Днепровском районном суде Киева по Шабунину, пишут "Українські новини"

Виталий Шабунин (фото из открытых источников)

"В ходе досудебного расследования оказалось, что Шабунин действительно имеет "законные основания". Как сообщил Шабунин следователю… в 9 классе в военкомате не прошел медицинскую комиссию – не пропустил дерматолог из-за родинки на теле", — говорится в публикации.

В этой связи Шабунину была выдана справка о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. И впоследствии в своих публикациях активист упоминал, что имеет "законные основания для демобилизации", которыми он не пользуется.

"Непригодный Шабунин на законных основаниях уклоняется от военной службы и пропивает в киевских торгах денежное довольствие, которое ему выплачивают Вооруженные Силы Украины – служить ему не позволяют родинки, а вовсе не отсутствие морали и убежденность в собственной безнаказанности, как думают некоторые", — пишет СМИ .

Напомним, командующий Сил Теробороны генерал Баргилевич в декабре 2023 года обращался в ГБР, чтобы наказать командира воинской части за незаконные командировки и выплаты активисту Шабунину.

ГБР расследует два уголовных дела по Шабунину — за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК. СМИ же сообщали, что он числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве.