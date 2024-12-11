Шабунин разоблачает коррупционные риски в 23 млрд грн: Умеров и польская компания под прицелом

Правительство Украины выделило 10 миллиардов гривен для Агентства оборонных закупок (АОЗ), чтобы обеспечить армию необходимым оружием. Однако эксперты считают, что эти средства не решат системных проблем и только создадут новые риски. Об этом сообщил антикоррупционный активист Виталий Шабунин.

Финансирование АОЗ из госбюджета

Шабунин пояснил, что 10 миллиардов не имеют отношения к 23 миллиардам гривен, которые ранее забрали у АОЗ и передали Государственной пограничной службе для закупки боеприпасов через польскую компанию. Эта фирма, по его словам, имеет сомнительную репутацию.

"23 миллиарда гривен, как были у пограничников для польской прокладки, так и остались", — написал активист в своей заметке на Facebook.

Шабунин подчеркнул, что польская компания ранее срывала поставщика для ВСУ и настаивает на 100% предоплате за свои услуги. Это вызывает возмущение, ведь АОЗ планировала тратить средства на контракты со значительно меньшими авансами — до 50%.

"Чем больше мы узнаем об этой закупке, тем больше убеждаемся, что это коррупционная схема", — заявил Шабунин.

Еще одна громкая тема — бракованные боеприпасы. Активист, ссылаясь на слова главы "Укроборонпрома" Юрия Сметанина, сообщил: "Из партий общим количеством 54 тысячи мин, возврату подлежит примерно 24 тысячи"

Шабунин считает, что такое количество дефектов не могло быть пропущено случайно. Он требует от Министерства обороны объяснений, кто будет отвечать за ситуацию, и какие меры планируются, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Системные проблемы оборонных закупок подтверждает и волонтер Мария Берлинская. В своем материале она рассказала о хаосе в Министерстве обороны, коррупции и кадровых ошибках, которые могут негативно повлиять на обороноспособность страны.

Антикоррупционные активисты требуют полного расследования ситуации с 23 миллиардами гривен. Кроме того, общественность ожидает объяснений от Минобороны и прозрачных действий со стороны правительства.