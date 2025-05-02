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Шабунин грозится избить эксзамминистра обороны за критику ЦБК – СМИ

Шабунин пригрозил избить эксзамминистра обороны Дейнегу

2 мая 2025, 18:53
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Станислав Молчанов

 Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который уклонялся от службы в армии, грозится избить пишут  "Украинские новости".

Шабунин грозится избить эксзамминистра обороны за критику ЦБК – СМИ

Виталий Шабунин (фото из открытых источников)

 "Это очень смешно. Сначала эти клоуны его лоббировали. Затем протащили кучу своих людей (в том числе из пациентских организаций и Демальянса). Потом у них что-то разладилось, и теперь они с Рустемом враги", — отметил Дейнега.

Шабунин грозится избить эксзамминистра обороны за критику ЦБК – СМИ - фото 2


 "Тупо клоуны, сбежавшие из цирка, и абсолютно безнравственные приспособленцы", — подытожил он.

 "Слушай ты, ничтожество, еще раз скажешь в сторону Каленюк что-то вроде (цитирую тебя) "клоун", я тебе сам хлебало развалю. Это понятно?" – почти сразу ответил на критику Шабунин.

 После этого оппоненты начали решать, где встретиться для выяснения отношений, но не определились – сделать это в Киеве или Харькове.

По данным СМИ, желание пообщаться с Шабуниным также выражал член партии "Демократическая сокира" Тарас Котов, ранее тоже критиковавший ЦПК и его соучредительницу Дарью Каленюк.

 "Даша-ф16 и ее когорта боевых хлеборезов напаривали с момента Революции Достоинства свои идеи каждой власти в Украине. И так десять лет подряд. Душили-душили и лаве пилили", — заявил Котов.

 Напомним, в свое время СМИ обвиняли Дейнегу в растрате средств благотворительного фонда "Вернись живым" на личные нужды, а также в уклонении от уплаты налогов. Также его упрекали, что в момент обострения боевых действий на Донбассе в 2019 году он отдыхал в Венеции и в ОАЭ. А после увольнения из Минобороны Дейнега, по имеющимся данным, уклоняется от службы в ВСУ.

 В то же время Шабунину вскоре могут сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. ГБР уже расследует ряд уголовных дел по Шабунину: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

 Ранее СМИ обвиняли Шабунина в том, что он организовал поджог собственного дома с целью сбора донатов для строительства жилья большей площади. Также он активно агитировал за избрание нардепом Татьяны Монтян – выехавшей в рф пророссийской пропагандистки и подозреваемой в коллаборационизме.

 По данным СМИ, от армии уклоняются также руководитель фонда "DEJURE" Михаил Жернаков, муж Дарьи Каленюк Орест Рудый, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения "Чесно" Александр Салиженко, журналисты Юрий Бутусов, Юрий Николов, Выталий Сыч, Максим Опанасенко, Александр Нотевский, Даниил Мокрик и другие.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1079756-shabunin-pogrozhuye-pobyty-ekszastupnyka-ministra-oborony-za-krytyku-tspk-zmi
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