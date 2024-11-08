Сгорает все вокруг: РФ усовершенствовала «шахеды» и уже сжигает ими Украину

Россия начала использовать дроны-камикадзе "Shahed" с термобарическими зарядами для ударов по Украине, об этом в эфире Freedom сообщил основатель компании-разработчика дронов "Первый контакт" Валерий Боровик.

Шахеды

По его словам, термобарическая боевая часть чрезвычайно опасна, поскольку создает огненное облако, которое быстро распространяется и сжигает все вокруг точки взрыва. Эти заряды особенно опасны для легко бронированной техники, живой силы и гражданских объектов.

“Что касается термобарической боевой части, это довольно опасная вещь, потому что в течение нескольких секунд создается огневое облако, которое быстро распространяется в зависимости от массы активного вещества. Она создает определенный объем – меньший или больший – и фактически все сжигается вокруг точки взрыва”, – пояснил он.

То есть, отмечает эксперт, речь идет о серьезной угрозе, ведь даже в случае неточного попадания дрон наносит значительные повреждения окружающим объектам и представляет опасность для обороняющих страну людей, а также для гражданских.

Россия активно увеличивает производство дронов для атак на Украину, и, по словам Боровика, с каждым месяцем их количество будет только расти. Для эффективного противодействия Украине требуется больше систем противовоздушной обороны с кинетическим влиянием, таких как пулеметы с системой наведения или специальные антидроновые дроны.

Боровик добавил, что россияне постоянно экспериментируют с конструкцией дронов, включая краску, наземные компоненты, систему наведения и вес боевой части. Россия применяет новую тактику — накапливает дроны, чтобы внезапно нанести массированный удар по гражданским объектам.

По его словам, хотя производство российских дронов не является бесконечным, во время войны их выпуск будет только усиливаться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин перешел к новой тактике обезвреживания Украины.



