Сейчас самое время: Украина поставила Западу ультиматум из-за зверства Путина

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость усиления давления на Россию в случае, если Кремль откажется прекратить войну. По его словам, важно повысить цену российской агрессии из-за усиления санкций и других решительных мер, которые заставили бы Москву искать мирное урегулирование.

Фото: из открытых источников

После переговоров с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским журналисты поинтересовались у Сибиги, какие шаги должны предпринять США и западные союзники, если Россия не отреагирует на ультиматум и не прекратит боевые действия до 8 августа. Министр подчеркнул, что необходима дальнейшая мобилизация дипломатических усилий и давление на Кремль, что является ключом к достижению справедливого мира.

"Это именно то время, когда нужно максимально активизировать все дипломатические ресурсы для поддержки мирного процесса", — отметил Сибига.

Он также отметил важность лидерства США и их широкое участие в этом процессе, поскольку это один из главных факторов, способствующих завершению войны в 2025 году.

Особое внимание министр обратил на необходимость согласования санкций. По его словам, 18 пакет санкций Европейского Союза — мощный инструмент, и его следует синхронизировать с американскими санкциями.

Сибига подчеркнул, что Украина уже ввела собственный 18-й санкционный пакет, который имеет целью существенно ослабить экономику России и лишить ее возможности финансировать военные действия.

Кроме того, ключевым источником доходов РФ является экспорт энергоносителей, особенно нефти. Министр подчеркнул, что страны, до сих пор покупающие российскую нефть, должны прекратить этот бизнес, чтобы не поддерживать войну.

Украина вместе с партнерами подробно работает над введением санкций против конкретных компаний и государств, получающих прибыль от торговли российскими энергоносителями.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин может приступить к военным действиям против стран НАТО, при этом конфликт в Украине не будет завершен. Об этом в интервью изданию Главред заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.