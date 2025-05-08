Сейчас решается судьба Украины: какие сценарии на столе у мировых лидеров

Сейчас решается
вопрос о том, пойдет Россия на деэскалации или нет, говорит политолог Алексей
Копытько. По его словам, для этого всё готово.
Украина
"Китай может это
сделать в один клик. Чем, помимо прочего, докажет: США не справились, а мы
можем. Либо может толкнуть Путина в жесткий персональный клинч с Трампом. Драматургия
просто безумная", — говорит эксперт.
При этом он
подчеркнул, что через неделю свой ход сделает Дональд Трамп на Ближнем востоке.
"Путин явно будет
очень зол. Что может привести как к эскалации, так и к ошибкам. А запаса
прочности для больших ошибок у него уже нет. И действовать без оглядки на обстоятельства
он уже не может", — считает Копытько.
По его словам, в
этот период как никогда важна помощь фронту и хладнокровие в тылу. При этом
эксперт добавил, что важно понимать, что для Китая Украина не существует, как
субъект.
"В иерархии
интересов США – мы где-то в корзинке разменных фигур. Европа пока относится к
нам как к донору органов, выигрывающему время. Конъюнктура среди соседей ухудшается.
События в Румынии могут качнуть ещё и Молдову", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что Украина
достаточно крупная для региона и обладает важными знаниями для мира. Поэтому
нельзя игнорировать, поэтому всё равно будут партнёры.
Вопрос в том –
Украина пройдёт этот путь по худшему сценарию в коридоре, или поборется за
лучшее.
"Единственный
шанс побороться за лучшее, то есть, сохранить большую страну, удержать близкую
к линии боевого столкновения территорию, чтобы вернуть людей и восстановиться –
это победа над мракобесием внутри. Которое по весне лезет из всех щелей", —
подытожил Копытько.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, кто на самом деле будет принимать парад в Москве.
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