Сейчас решается судьба Украины: какие сценарии на столе у мировых лидеров

Сейчас решается вопрос о том, пойдет Россия на деэскалации или нет, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, для этого всё готово.

Украина

"Китай может это сделать в один клик. Чем, помимо прочего, докажет: США не справились, а мы можем. Либо может толкнуть Путина в жесткий персональный клинч с Трампом. Драматургия просто безумная", — говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что через неделю свой ход сделает Дональд Трамп на Ближнем востоке.

"Путин явно будет очень зол. Что может привести как к эскалации, так и к ошибкам. А запаса прочности для больших ошибок у него уже нет. И действовать без оглядки на обстоятельства он уже не может", — считает Копытько.

По его словам, в этот период как никогда важна помощь фронту и хладнокровие в тылу. При этом эксперт добавил, что важно понимать, что для Китая Украина не существует, как субъект.

"В иерархии интересов США – мы где-то в корзинке разменных фигур. Европа пока относится к нам как к донору органов, выигрывающему время. Конъюнктура среди соседей ухудшается. События в Румынии могут качнуть ещё и Молдову", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Украина достаточно крупная для региона и обладает важными знаниями для мира. Поэтому нельзя игнорировать, поэтому всё равно будут партнёры.

Вопрос в том – Украина пройдёт этот путь по худшему сценарию в коридоре, или поборется за лучшее.

"Единственный шанс побороться за лучшее, то есть, сохранить большую страну, удержать близкую к линии боевого столкновения территорию, чтобы вернуть людей и восстановиться – это победа над мракобесием внутри. Которое по весне лезет из всех щелей", — подытожил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто на самом деле будет принимать парад в Москве.



