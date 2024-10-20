Северокорейские войска передвигаются в Россию: данные спутников

Передвижение войск КНДР в россию фиксируется со спутника. Это до 12 тысяч военных, во Владивостоке уже развернут спецназ в численности 1500 воинов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает портал "Комментарии".

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"Разведка Южной Кореи следит за всем. Наша разведка тоже все знает", – отметил руководитель ЦПД.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Специалисты высочайшего уровня. Стало известно, кого КНДР собирается отправить в Украину.

Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF).

Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Сообщается, что северокорейский спецназ численностью 200 тысяч личного состава располагает 12 легкими пехотными бригадами, 3 разведывательными подразделениями, 3 воздушно-десантными дивизиями и 3 снайперскими подразделениями. В то же время, отмечает газета, военные эксперты считают, что спецназ КНДР отстает в оборудовании для дешифрования сигналов и наведения, а также не имеет передового взрывного вооружения.

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Российские войска недавно продвинулись в рамках главного украинского выступления в Курской области и продолжили боевые действия в этом районе 19 октября. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), передает портал "Комментарии".

Вражеские военкоры 19 октября заявили, что российские войска отразили ограниченные атаки украинцев из-за международной границы в районе Вольфино и Теткино в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступления в Курской области). Сообщается, что подразделения российского 1434 Ахматовского полка "Чечня" продолжают действовать в Глушковском районе.

Детали – по ссылке.