Северокорейские ракеты KN23 научились обходить украинскую ПВО: над Украиной нависла новая угроза

Ракеты KN23, которые раньше могли рассыпаться прямо во время полета, теперь способны совершать маневры на финальном этапе траектории и эффективно уклоняться от украинской противовоздушной обороны, сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Ракета KN23. Фото: УНН

По его словам, северокорейские ракеты KN23 существенно модернизировали в процессе боевых запусков по территории Украины и произошло это благодаря тесной военно-технической кооперации Пхеньяна с Москвой.

Храпчинский вспомнил последний удар по Киеву, во время которого системам ПВО трудно перехватить KN23 из-за смены траектории на завершающем этапе полета.

"Речь идет о финальных 30 километрах, которые ракета преодолевает буквально за 3-5 секунд — именно на этом расстоянии обычно вступает в действие Patriot. А когда ракета маневрирует, это становится очень сложно", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что на начальном этапе использования KN23 были случаи, когда ракеты теряли управляемость и разрушались в воздухе. Сейчас ситуация другая: хотя точность поражения остается низкой, ракета способна уклоняться от ПВО, что делает ее серьезной угрозой.

"Россия и не пытается точно поразить цель — ее цель другая: нанести наибольшие жертвы среди мирного населения", – добавил Храпчинский.

Он также подчеркнул, что кооперация РФ и КНДР серьезно повысила уровень вооружения Северной Кореи, что создает дополнительную опасность не только для Украины, но и всего азиатского региона.

В таких условиях, отмечает специалист, Украине необходимо не только наращивать количество комплексов Patriot, но и искать долгосрочные стратегические решения — в частности, создавать системы противоракетной защиты, способные перехватывать ракеты на высоте до 100 км, где траектория их уже не подвергается изменению.

Как уже сообщали "Комментарии", российские Telegram-каналы пишут, что в гостинице в Кривом Роге, куда попала баллистическая ракета кафиров, были иностранные наемники.