В Курской области россияне снова бросили в бой северных корейцев, об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

Войска КНДР

"В район левого фланга Курского выступа утро началось с дохлых корейцев. Начали газовать на позиции пацанов, как они любят — пешком в полный рост по полю, сразу пошли первые 200. Штурм провалился, забились в окопах — сбросы делают свое дело", — отметил военный.

По его словам, до сих пор не фиксируются радиопереговоры на корейском языке, то есть средствами связи на штурме не обеспечиваются, ни между штурмовыми группами, ни с командирами связи у них нет, или, возможно, не умеют рациями пользоваться.

"Русаки с ними действуют по принципу выбросили и забыли", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия начала применять северокорейских солдат для штурмовых действий в районе Курщины, однако украинские военные организовали "горячий прием", уничтожив несколько десятков вражеских бойцов. Эксперты отмечают, что северокорейские войска отличаются хорошей физической подготовкой и специальными навыками для боевых действий. Они способны атаковать укрепленные позиции и наносить удары малыми группами с огневыми средствами. В то же время незнание языка и местности значительно усложняет их взаимодействие с российскими войсками.

Россия использует северокорейских военных как дополнительную силу, ведь не может опрокинуть опытные подразделения по горячим направлениям, таким как Курахово и Покровск. Солдаты КНДР действуют фанатично на конкретных участках, выполняя приказы русского командования. Однако из-за слабой мотивации и плохой слаженности их часто бросают в бой как "пушечное мясо".



