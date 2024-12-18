Северные корейцы снова штурмовали позиции Сил обороны на Курщине: подробности

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Ткачик Олеся
В Курской области россияне снова бросили в бой северных корейцев, об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным Алекс.
Войска КНДР
По его словам, до сих пор не фиксируются радиопереговоры на корейском языке, то есть средствами связи на штурме не обеспечиваются, ни между штурмовыми группами, ни с командирами связи у них нет, или, возможно, не умеют рациями пользоваться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия начала применять северокорейских солдат для штурмовых действий в районе Курщины, однако украинские военные организовали "горячий прием", уничтожив несколько десятков вражеских бойцов. Эксперты отмечают, что северокорейские войска отличаются хорошей физической подготовкой и специальными навыками для боевых действий. Они способны атаковать укрепленные позиции и наносить удары малыми группами с огневыми средствами. В то же время незнание языка и местности значительно усложняет их взаимодействие с российскими войсками.
Россия использует северокорейских военных как дополнительную силу, ведь не может опрокинуть опытные подразделения по горячим направлениям, таким как Курахово и Покровск. Солдаты КНДР действуют фанатично на конкретных участках, выполняя приказы русского командования. Однако из-за слабой мотивации и плохой слаженности их часто бросают в бой как "пушечное мясо".
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