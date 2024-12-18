В Курской области российские войска понесли потери из-за "дружественного огня": военнослужащие КНДР открыли стрельбу по автомобилям кадыровцев, убив по меньшей мере 8 человек. Об инциденте рассказал в эфире 24 канала военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что подобные ситуации для российских сил уже стали системными.

Войска КНДР

По его словам, причиной таких случаев является языковой барьер и отсутствие боевого согласования. Солдаты КНДР и кадыровцы еще не научились действовать сообща, что и приводит к столь трагическим ситуациям, отметил эксперт.

Сазонов добавил, что проблема "дружественного огня" характерна для обеих сторон конфликта, однако российские подразделения терпят такие потери значительно чаще. Причиной является плохая связь и нарушение координации между подразделениями.

"По рации не всегда можно передать какую-нибудь информацию. Поскольку наши рации есть у врага, а враждебные рации есть у нас. Мы постоянно прослушиваем друг друга", – говорит военный.

Потому, по его словам, перемещение без предупреждения в зону ответственности другой бригады нередко завершается стрельбой по незнакомым машинам. Но ВСУ уже адаптировались к таким условиям, чего не скажешь о россиянах, добавил военный.

По словам Сазонова, отсутствие боевого слаждения и языковой барьер значительно усложняют взаимодействие между солдатами из КНДР и кадыровцами. Также ситуацию усложняют погодные условия: снегопады и плохая видимость способствуют ошибкам.

Особенно часто такие случаи происходят в регионах, где нет четких линий фронта, например, на Курщине. В таких условиях избежать подобных инцидентов почти невозможно.

"И это хорошо, все работает. Сейчас еще такая погода: то темно, то снегопад. Видишь плохо, потому этого не избежать", — добавил военный.

Он также напомнил, что "дружеский огонь" в российской армии наблюдается с самого начала войны. Это связано с хаотическим опрокидыванием различных подразделений в Курскую область, в частности территориального батальона "АрБат" из Горловки, частей из Ленинградского военного округа, Покровска и 155-й бригады из Торецка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне устроили на Курщине настоящий ад.



