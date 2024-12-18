logo

BTC/USD

100024.36

ETH/USD

3585.49

LTC/USD

106.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Северные корейцы поубивали кадыровцев: военный рассказал подробности инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Северные корейцы поубивали кадыровцев: военный рассказал подробности инцидента

Северные корейцы в Курской области убили не менее 8 кадыровцев

18 декабря 2024, 13:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Курской области российские войска понесли потери из-за "дружественного огня": военнослужащие КНДР открыли стрельбу по автомобилям кадыровцев, убив по меньшей мере 8 человек. Об инциденте рассказал в эфире 24 канала военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что подобные ситуации для российских сил уже стали системными.

Северные корейцы поубивали кадыровцев: военный рассказал подробности инцидента

Войска КНДР

По его словам, причиной таких случаев является языковой барьер и отсутствие боевого согласования. Солдаты КНДР и кадыровцы еще не научились действовать сообща, что и приводит к столь трагическим ситуациям, отметил эксперт.

Сазонов добавил, что проблема "дружественного огня" характерна для обеих сторон конфликта, однако российские подразделения терпят такие потери значительно чаще. Причиной является плохая связь и нарушение координации между подразделениями.

"По рации не всегда можно передать какую-нибудь информацию. Поскольку наши рации есть у врага, а враждебные рации есть у нас. Мы постоянно прослушиваем друг друга", – говорит военный.

Потому, по его словам, перемещение без предупреждения в зону ответственности другой бригады нередко завершается стрельбой по незнакомым машинам. Но ВСУ уже адаптировались к таким условиям, чего не скажешь о россиянах, добавил военный.

По словам Сазонова, отсутствие боевого слаждения и языковой барьер значительно усложняют взаимодействие между солдатами из КНДР и кадыровцами. Также ситуацию усложняют погодные условия: снегопады и плохая видимость способствуют ошибкам.

Особенно часто такие случаи происходят в регионах, где нет четких линий фронта, например, на Курщине. В таких условиях избежать подобных инцидентов почти невозможно.

"И это хорошо, все работает. Сейчас еще такая погода: то темно, то снегопад. Видишь плохо, потому этого не избежать", — добавил военный.

Он также напомнил, что "дружеский огонь" в российской армии наблюдается с самого начала войны. Это связано с хаотическим опрокидыванием различных подразделений в Курскую область, в частности территориального батальона "АрБат" из Горловки, частей из Ленинградского военного округа, Покровска и 155-й бригады из Торецка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне устроили на Курщине настоящий ад.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/viyska-kndr-kurshhini-vidkrili-vogon-po-kadirivtsyah-yaka-mozhliva_n2709975
Теги:

Новости

Все новости