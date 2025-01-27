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Северные корейцы отошли с линии фронта: военные рассказали, что произошло и почему собирают ДНК

Северные корейцы вынуждены были временно отойти с линии фронта, впрочем, вероятно, туда они вернутся

сегодня, 12:40
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Ткачик Олеся

Северокорейские войска, участвующие в боевых действиях на стороне России в Курской области, временно отошли с линии фронта. По предварительным данным, это может быть связано с необходимостью пополнения резервов или лечения раненых. Об этом в комментарии Sky News сообщили украинские военные, воюющие в регионе.

Северные корейцы отошли с линии фронта: военные рассказали, что произошло и почему собирают ДНК

Войска КНДР

Также существует вероятность, что северокорейские подразделения анализируют свои ошибки, допущенные во время первых столкновений с ВСУ, чтобы адаптировать свои тактические действия. Однако, по словам одного из украинских военных, они, вероятно, вернутся в ближайшее время.

В частности, в материале отмечается, что северокорейские солдаты не учитывали угрозы украинских беспилотников и артиллерии. Они наступали большими группами пешком, используя устаревшую тактику времен Второй мировой войны, что делало их легкой целью для ударов ВСУ.

Впрочем, как говорится в статье, несмотря на значительные потери, северокорейские войска демонстрируют высокую мотивацию и продолжают наступательные действия.

По информации издания, украинские защитники собирают образцы ДНК убитых солдат – слюну и волосы, чтобы в будущем иметь доказательства их участия в боевых действиях на территории Курской области.

"Они все выглядели чрезвычайно чистоплотными – чисто выбритые, аккуратно подстриженные, без бороды или других признаков неухоженности. Трудно было определить их возраст, но визуально им могло быть от 25 до 40 лет", — рассказал украинский военный о внешнем виде северокорейских солдат.

Кстати, из-за языкового барьера между северокорейскими и русскими военными наблюдается плохая координация. Из радиоперехватов стало известно, что корейцы случайно открывали огонь по российским позициям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно Силы обороны устроили россиянам и северным корейцам адскую ловушку.




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Источник: https://news.sky.com/story/north-koreans-blow-themselves-up-with-grenades-rather-than-risk-capture-say-ukraine-soldiers-13297508
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