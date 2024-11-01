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Северная Корея высказала свою позицию по поводу войны в Украине

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи выразила неизменную и мощную поддержку Путину в войне в Украине.

сегодня, 12:00
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Slava Kot

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что российская армия и диктатор Владимир Путин одержат победу в "священной" войне в Украине. Кроме того, по словам северокорейской дипломатки, КНДР всегда будет стоять на стороне России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Северная Корея высказала свою позицию по поводу войны в Украине

Цой Сон Хи. Фото: AP

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетила Россию, где встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров Цой Сон Хи высказала позицию Северной Кореи по поводу войны в Украине и поддержала Россию во главе с Путиным.

"Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина российская армия и народ непременно добьются большой победы в своей совершенной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства", — сказала северокорейская дипломат.

Кроме того, Цой Сон Хи отметила, что КНДР будет поддерживать Россию в войне против Украины.

"Также мы еще раз уверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — сказала глава МИД КНДР.

Сон Хи добавила, что Ким Чен Ын с начала полномасштабного вторжения России дал указание "неизменно и мощно поддерживать" Путина, а также "оказывали помощь русской армии и русскому народу в их священной войне".

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что президент Владимир Зеленский рассказал, что будет ждать войска КНДР на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что кроме Северной Кореи еще три страны могут отправить своих людей для помощи РФ в войне против Украины.



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