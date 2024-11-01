Северная Корея высказала свою позицию по поводу войны в Украине

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что российская армия и диктатор Владимир Путин одержат победу в "священной" войне в Украине. Кроме того, по словам северокорейской дипломатки, КНДР всегда будет стоять на стороне России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Цой Сон Хи. Фото: AP

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетила Россию, где встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров Цой Сон Хи высказала позицию Северной Кореи по поводу войны в Украине и поддержала Россию во главе с Путиным.

"Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина российская армия и народ непременно добьются большой победы в своей совершенной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства", — сказала северокорейская дипломат.

Кроме того, Цой Сон Хи отметила, что КНДР будет поддерживать Россию в войне против Украины.

"Также мы еще раз уверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — сказала глава МИД КНДР.

Сон Хи добавила, что Ким Чен Ын с начала полномасштабного вторжения России дал указание "неизменно и мощно поддерживать" Путина, а также "оказывали помощь русской армии и русскому народу в их священной войне".

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что президент Владимир Зеленский рассказал, что будет ждать войска КНДР на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что кроме Северной Кореи еще три страны могут отправить своих людей для помощи РФ в войне против Украины.