Северная Корея впервые отреагировала на ситуацию в Курской области

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Slava Kot
Северная Корея через две недели после начала украинского наступления на Россию впервые выразила официальную реакцию по ситуации в Курской области. МИД КНДР обвинило Украину и ее западных союзников в нарушении территориальной целостности РФ, но поддержало Россию в ее "священной войне".
Северная Корея обвинила Украину в военной агрессии и нарушении границ. Фото из открытых источников
Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление МИД КНДР о ситуации в Курской области, где Украина проводит военную операцию. Северная Корея заявила, что осуждает Украину и Запад за нарушение границ РФ и военную агрессию.
В своем заявлении Северная Корея назвала бои в Курской области "агонией" Украины как попытку получить помощь от западных партнеров. Кроме того, КНДР считает, что прорыв российской границы и бои на территории РФ станут "разгромом" для Зеленского и "стратегическим поражением" для Запада.
Напомним, что в 2022 году, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Северная Корея не осудила российскую агрессию и нарушение территориальной целостности суверенного государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Китая на бои в Курской области.
Также "Комментарии" писали, что кроме Северной Кореи, только одна страна из "дружественных" в Россию осудила "агрессию" Украины в Курской области.
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