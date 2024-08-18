Северная Корея впервые отреагировала на ситуацию в Курской области

Северная Корея через две недели после начала украинского наступления на Россию впервые выразила официальную реакцию по ситуации в Курской области. МИД КНДР обвинило Украину и ее западных союзников в нарушении территориальной целостности РФ, но поддержало Россию в ее "священной войне".



Северная Корея обвинила Украину в военной агрессии и нарушении границ. Фото из открытых источников

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление МИД КНДР о ситуации в Курской области, где Украина проводит военную операцию. Северная Корея заявила, что осуждает Украину и Запад за нарушение границ РФ и военную агрессию.

"МИД КНДР решительно осуждает вооруженное нападение на российскую территорию, совершенное марионеткой Зеленским с помощью и координации США и Запада, как серьезное нарушение территориальной целостности суверенного государства, осуждает убийства мирного населения как акт агрессии", — говорится в сообщении.

В своем заявлении Северная Корея назвала бои в Курской области "агонией" Украины как попытку получить помощь от западных партнеров. Кроме того, КНДР считает, что прорыв российской границы и бои на территории РФ станут "разгромом" для Зеленского и "стратегическим поражением" для Запада.

"КНДР всегда будет с Российской Федерацией, смело ставшей на защиту международной справедливости, мы продолжим поддерживать российскую армию и народ в их священной войне для защиты интересов безопасности и суверенитета", — заявили в КНДР.

Напомним, что в 2022 году, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Северная Корея не осудила российскую агрессию и нарушение территориальной целостности суверенного государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Китая на бои в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что кроме Северной Кореи, только одна страна из "дружественных" в Россию осудила "агрессию" Украины в Курской области.