Северная Корея развернула дополнительные войска в России, но масштаб контингента не был известен сразу, сообщили в четверг южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку страны.

Путин и Ким Чен Ын

Дополнительные войска направлены на места боевых действий в Курскую область России, говорится в сообщении. Российские войска ведут сражения с украинскими войсками, которые продвигаются через границу на запад России.

Офис пресс-секретаря Национальной службы разведки (NIS) не отвечал на телефонные звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

Северная Корея направила в Россию более 11 тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине, сообщает NIS ранее. Украина и западные эксперты утверждают, что российские войска также использовали северокорейское оружие.

Северная Корея официально не признала свою военную поддержку России в войне в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Катаре заявил, что Украина должна быть разделена "по Конституции РФ", а еще украинские власти должны изменить законы.

"Некоторые говорят: ну ладно, вот были идеи, давайте оставим линию столкновения, вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет, мы имеем Конституцию, основанную на волеизъявлении людей, а во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов, там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков", – заявил Лавров.

Отметим, что РФ внесла в свою конституцию Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Луганскую области. Поэтому речь идет не только об отвоевании территории в Курской области.