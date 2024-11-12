Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

Указом Главы государственных дел КНДР ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией", заключенный 19 июня 2024 года в Пхеньяне.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава государства КНДР 11 ноября 2024 подписал указ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Документ, помимо прочего, предусматривает создание военного союза.

Напомним, что согласно Договору о всеобъемлющем партнерстве, подписанном Москвой и Пхеньяном во время визита российского диктатора Владимира Путина в КНДР в июне, предусматривается военная помощь в случае нападения на одну из сторон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

NYT: 50 000 российских и северокорейских военных собираются перед наступлением

Украинские официальные лица ожидают, что контрнаступление на западе России начнется в ближайшие дни, когда войска Северной Кореи подготовятся с российскими силами.

По словам официальных лиц США и Украины, российские военные собрали 50 000 военных, включая северокорейские войска, которые готовятся начать наступление, направленное на возвращение территории, захваченной Украиной в Курской области России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию The New York Times.

В новой оценке США делается вывод, что Россия накопила силы без необходимости выводить солдат с востока Украины — ее главного приоритета на поле боя — что позволяет Москве оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

Отмечается, что оккупанты отбирают часть территории, которую Украина захватила под Курском в этом году. Они атаковали украинские позиции ракетными ударами и артиллерийским огнем, но еще не начали там большого наступления, заявили представители США.

Украинские чиновники говорят, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. Сейчас северокорейцы тренируются с русскими силами в крайней западной части Курска.