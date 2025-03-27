Северная Корея направила в Россию еще не менее 3000 военных

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Недилько Ксения
Северная Корея, вероятно, дополнительно направила по меньшей мере 3000 солдат в Россию в январе и феврале в поддержку войны Москвы против Украины, заявили в четверг военные Южной Кореи, передает агентство Yonhap.
Военные КНДР. Фото из открытых источников
Эта оценка была сделана на фоне опасений, что углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией может привести к тому, что Москва передаст Пхеньяну передовые технологии вооружения в обмен на развертывание войск.
В дополнение к развертыванию войск, по данным JCS, Север продолжает поставлять в Россию ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование, включая значительное количество баллистических ракет малой дальности и около 220 единиц 170-миллиметровых самоходных гаубиц и 240-мм.
Вооруженные силы Юга заявили, что Север, похоже, производит технологические обновления для запуска еще одного военного спутника-шпиона, хотя нет никаких неизбежных признаков такого запуска.
JCS заявил, что внимательно следит за возможными провокациями Северной Кореи, включая запуски твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты подлодки.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска стягивают технику и живую силу на несколько направлений, в основном, в сторону Волновахи. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает портал "Комментарии".
"Отдельно четыре платформы с танками — мангалами из Запорожского направления в сторону Волновахи на тягачах. Всего зафиксировано: 92 единицы техники", – отметил Петр Андрющенко.
Он отмечает, что все это указывает на очередную попытку россиян собрать резервы и ударную группировку, чтобы перейти к активным наступательным действиям.
"Тенденция сохраняется не первую неделю, поэтому стоит особого внимания с учетом отсутствия новых активных действий на других участках фронта", – отметил Андрющенко.
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