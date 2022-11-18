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Сетью распространяются фото товаров из российского магазина, которые покинули Россию

В России не сработало импортозамещение. Известные товары завозят из нескольких стран, являющихся союзниками Путина.

сегодня, 21:14
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Автор:

Slava Kot

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину большое количество международных компаний покинуло РФ. Россияне стали придумывать себе аналоги импортной продукции, но все равно нелегально закупают товар в других странах. Несколько таких товаров было замечено в российском магазине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на независимый новостной портал NEXTA.

Сетью распространяются фото товаров из российского магазина, которые покинули Россию

Coca-Cola на полках магазинов России из Афганистана. Фото: из открытых источников

Почти сразу после российского нападения из рынка РФ ушел McDonald's. Вместо него в России запустили свой бренд под названием "Скучно и точка". В марте прекратила деятельность в России Coca-Cola со своими брендами Fanta, Sprite и сама Coca-Cola. Россияне заменили их на Fancy, Stree, CoolCola.

Вероятно, россиянам не очень понравился отечественный аналог, ведь в российские супермаркеты поставляется продукция, которая была изготовлена для других стран. Большинство импортных товаров приходят от союзников Путина – из Афганистана и Ирана.

На опубликованных фото можно заметить, что товар был создан для другого рынка.

Несмотря на войну в списке позора, то есть в список не ушедших с российского рынка компаний попало несколько известных брендов. Самые популярные среди них это Heineken, Philips, ING Bank и Aegon, все еще работающие на Российскую Федерацию, платя налоги, уходящие на военный сектор РФ.

Сетью распространяются фото товаров из российского магазина, которые покинули Россию - фото 2
Сетью распространяются фото товаров из российского магазина, которые покинули Россию - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин в России вводит методы времен Советского Союза.

Также "Комментарии" писали о российском импортозамещении. В РФ начали производить технику времен СССР — автомобиль "Москвич" и холодильник "Мир", которые уже более 30 лет не выпускали.



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Источник: https://twitter.com/nexta_tv/status/1593234793411399680
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