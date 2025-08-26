Серия мощных взрывов в Крыму: стало известно, куда попали

Утром 26 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. По предварительной информации, атаки были направлены на железнодорожные объекты в Джанкое и на станцию Урожайна в поселке Красногвардейское.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", в Джанкое зафиксировано попадание по железнодорожной инфраструктуре. Источник отмечает, что это уже не первый подобный случай, ведь 21 августа сообщалось об ударе по поезду с горючим в этом же районе.

"Сообщают, что в Джанкое попали по железнодорожной инфраструктуре. Снова. Или еще раз. 21 августа в Джанкое уже был прилет по поезду с горючим", — говорится в сообщении.

Попадание по железнодорожной инфраструктуре в Джанкое

Попадание по железнодорожной инфраструктуре в Джанкое

Кроме того, удар могла понести нефтебаза, расположенная вблизи железнодорожной станции в Джанкое.

Также фиксируется прилет на станции Урожайна в Красногвардейском районе. Предварительно там повреждена подстанция.

"Прилет в районе станции Урожайна, судя по всему, был точным", – пишет источник.

Взрывы в Крыму: удар по станции Урожайная

Официальных комментариев от украинских или российских военных по состоянию на утро нет. Российские пропагандистские ресурсы обычно не комментируют масштабы разрушений. Железнодорожная инфраструктура Крыма критически важна для российских войск, поскольку обеспечивает поставки боеприпасов и горючего на фронт. Удар по таким объектам может существенно усложнить логистику русских сил на южном направлении.

