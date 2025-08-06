Серьезных мирных переговоров с РФ не будет: дипломат спрогнозировал пессимистический сценарий для Украины

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Кречмаровская Наталия
Дипломатический трек по завершению войны в Украине продолжается, хотя и не дает достаточных результатов, учитывая, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия не соглашается на предложения.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Дипломат и экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал, что нужно делать Украине, чтобы влиять на сценарии завершения войны. По его словам, самое главное – это держать постоянный диалог с Европой и лидерами европейских государств и координировать любые действия в этом плане. Не менее важно держать очень тесную связь с Вашингтоном и постоянно координировать, обсуждать эту проблематику, информировать взаимно друг друга и предлагать идеи.
По словам Бессмертного, идеи могут быть особенно в вопросах тактики. Он отметил, понятно, что Путин не пойдет ни на какие серьезные мирные переговоры, однако тактика в этой ситуации может быть совершенно разной.
По словам эксперта, Украина не будет работать против себя. Было много предложений от разного рода советников сделать что-то, однако их нужно отвергать.
По словам эксперта, любая пауза, достигнутая путем переговоров, будет лишь передышкой перед еще более кровопролитным противостоянием.
Напомним: на портале "Комментарии" опубликовано интервью с Романом Бессмертным.