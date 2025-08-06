Серьезных мирных переговоров с РФ не будет: дипломат спрогнозировал пессимистический сценарий для Украины

Дипломатический трек по завершению войны в Украине продолжается, хотя и не дает достаточных результатов, учитывая, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия не соглашается на предложения.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Дипломат и экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал, что нужно делать Украине, чтобы влиять на сценарии завершения войны. По его словам, самое главное – это держать постоянный диалог с Европой и лидерами европейских государств и координировать любые действия в этом плане. Не менее важно держать очень тесную связь с Вашингтоном и постоянно координировать, обсуждать эту проблематику, информировать взаимно друг друга и предлагать идеи.

По словам Бессмертного, идеи могут быть особенно в вопросах тактики. Он отметил, понятно, что Путин не пойдет ни на какие серьезные мирные переговоры, однако тактика в этой ситуации может быть совершенно разной.

По словам эксперта, Украина не будет работать против себя. Было много предложений от разного рода советников сделать что-то, однако их нужно отвергать.

"Начиная с 2014 года уже столько пройдено, столько наговорено, что я могу абсолютно четко сказать: дипломатический путь надо приветствовать, над этим надо работать, производить, менять тактику, но мы находимся в той ситуации, которая может быть решена только силой", — отметил дипломат.

По словам эксперта, любая пауза, достигнутая путем переговоров, будет лишь передышкой перед еще более кровопролитным противостоянием.

"Для меня уже очевидно, что новый мировой порядок будет установлен после глобальной войны. Я не вижу пока механизмов, которые могут привести к тому, что этот новый мировой порядок установится путем диалога, переговорного процесса", — подытожил он.

Напомним: на портале "Комментарии" опубликовано интервью с Романом Бессмертным.



