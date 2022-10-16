Сербия временно закрыла свое посольство в Украине: какая причина

Сербия решила временно закрыть свое посольство в Украине, чтобы обеспечить безопасность работающим там сотрудникам. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс- служб у посольства Сербии в Украине.

"Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в городе Белград", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о переговорах лидеров Сербии и Косово. В ходе прошедших сегодня в Брюсселе двусторонних переговоров между лидерами Сербии и Косово стороны не сумели достичь соглашения. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель. Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич не смогли найти компромиссы по важным вопросам, которые выносились во время обсуждения.

Также "Комментарии" писали о том, что в Сербии заявили о запланированном нападении на сербов. Армия Косово якобы собирается напасть на сербов, проживающих в северных районах частично признанной страны. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич. Глава Сербии заявил о сложной ситуации в отношениях между балканскими странами. Кроме этого, Вучич сообщил, что на административные пункты отправили две единицы с 21 тонной топлива, чтобы "остановить тех людей, у которых есть удостоверение лица, выданного в Сербии". Он анонсировал запланированную операцию, которая должна начаться, 31 июля, в полночь.