Сенсация: в Европе запустили завод, который может перевернуть ход войны

Компания Rheinmetall AG официально запустила в городе Унтерлюс крупнейший на европейском континенте завод по производству боеприпасов. Событие состоялось на фоне дискуссий об укреплении оборонных возможностей НАТО и гарантиях безопасности для Украины.
Крупнейший в Европе завод с боеприпасами
В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вицеканцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, а также министр обороны Борис Писториус. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что подобные производственные площадки могут появиться и в других странах Альянса, что позволит создать "единую европейскую оборонную экосистему".
По планам завод выйдет на полную мощность в 2027 году. Ежегодно он будет производить до 350 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов, а с 2026 года начнет выпуск реактивной артиллерии.
Кроме того, Rheinmetall уже анонсировала намерение построить подобный завод и на территории Украины, что станет важным шагом по укреплению оборонного сотрудничества.