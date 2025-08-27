logo

Главная Новости Общество Война с Россией Сенсация: в Европе запустили завод, который может перевернуть ход войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Сенсация: в Европе запустили завод, который может перевернуть ход войны

В Германии открыли крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов - Bloomberg

27 августа 2025, 18:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Компания Rheinmetall AG официально запустила в городе Унтерлюс крупнейший на европейском континенте завод по производству боеприпасов. Событие состоялось на фоне дискуссий об укреплении оборонных возможностей НАТО и гарантиях безопасности для Украины.

Сенсация: в Европе запустили завод, который может перевернуть ход войны

Крупнейший в Европе завод с боеприпасами

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вицеканцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, а также министр обороны Борис Писториус. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что подобные производственные площадки могут появиться и в других странах Альянса, что позволит создать "единую европейскую оборонную экосистему".

По планам завод выйдет на полную мощность в 2027 году. Ежегодно он будет производить до 350 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов, а с 2026 года начнет выпуск реактивной артиллерии.

Кроме того, Rheinmetall уже анонсировала намерение построить подобный завод и на территории Украины, что станет важным шагом по укреплению оборонного сотрудничества.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-27/rheinmetall-opens-europe-s-largest-artillery-ammunition-factory?taid=68aeb4a52564470001bdda6e&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
