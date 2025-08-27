Компания Rheinmetall AG официально запустила в городе Унтерлюс крупнейший на европейском континенте завод по производству боеприпасов. Событие состоялось на фоне дискуссий об укреплении оборонных возможностей НАТО и гарантиях безопасности для Украины.

Крупнейший в Европе завод с боеприпасами

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вицеканцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, а также министр обороны Борис Писториус. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что подобные производственные площадки могут появиться и в других странах Альянса, что позволит создать "единую европейскую оборонную экосистему".

По планам завод выйдет на полную мощность в 2027 году. Ежегодно он будет производить до 350 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов, а с 2026 года начнет выпуск реактивной артиллерии.

Кроме того, Rheinmetall уже анонсировала намерение построить подобный завод и на территории Украины, что станет важным шагом по укреплению оборонного сотрудничества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военный с позывным "Алекс", старший лейтенант сил обороны Украины, раскритиковал идею запретить судам назначать более мягкое наказание за неповиновение командиру.

По его словам, в Уголовном кодексе уже существует норма, которая предусматривает неповиновение в условиях военного положения или боевой обстановки наказания от 5 до 10 лет заключения. Однако на практике суды часто применяют более мягкие санкции, и это логично, учитывая увеличение численности войск, тяжелые условия службы и социальное напряжение.

