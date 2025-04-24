Во время ночной массированной атаки России на Киев 24 апреля трагически погибли брат и сестра Никита и София Козловы, дети невропатолога Университетской клиники КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Козлова. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Киевского национального университета.

Ракетная атака по Киеву. Фото: 24 Канал

Никите было 21 год. Он учился в национальном транспортном университете. Его младшая сестра София, которой было 19, только что завершила обучение в профессиональном колледже КНУ технологий и дизайна.

О гибели молодых украинцев вспомнил и президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, подчеркнув глубину человеческих потерь из-за ударов врага.

"К сожалению, есть погибшие в Киеве. Среди них — молодые брат и сестра, которым было 21 и 19 лет", — отметил Зеленский.

Как известно, в ночь на 24 апреля украинские города подверглись атакам с воздуха, земли и моря — россияне применили крылатые, баллистические ракеты, ударные дроны типа Shahed, а также другие беспилотники-имитаторы. Больше разрушений в Киеве зафиксировано в Святошинском районе, где частично разрушен жилой дом.

Кроме столицы, вражеский огонь поразил Харьковскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую и Хмельницкую области. В общей сложности погибли 10 человек, еще более 90 получили ранения. Спасательные работы продолжаются.

Портал "Комментарии" писал, что во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выразил мнение, что территориальные уступки со стороны Украины могут рассматриваться как один из ключевых элементов мирного урегулирования конфликта с Россией.