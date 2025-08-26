Сегодня представители российской элиты демонстрируют внешнюю сплоченность, ведь их объединяет созданный властями образ врага. В то же время за этим фасадом скрывается другая ситуация: многие чиновники и богачи не хотят дальнейшего продолжения войны, но открыто заявить об этом слишком опасно. Об этом в интервью Главреду сообщил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

"Да, я видел множество различных материалов и домыслов российских экспертов, где все сводится к мнению, что большое количество чиновников России и богатых людей против войны. Но никто не может сказать об этом открыто, поскольку в таком случае они рискуют потерять доступ к телу, потерять бизнес или должность, и столкнуться с угрозой своей жизни и свободе. Поэтому им выгоднее молчать."

Ступак отметил, что если бы российские власти уже завтра объявили о завершении войны и победе, большинство чиновников и состоятельных россиян восприняли бы это с облегчением. Война длится более десяти лет, а им хочется тратить свое миллионное или миллиардное состояние так, как прежде: летать на бизнес-джетах стоимостью десятки миллионов евро в Ниццу, играть в казино Монте-Карло, проводить время на яхтах и наслаждаться роскошью. Они готовы возвращаться в Москву на работу после выходных, однако путешествовать в Геленджик, Сочи или Валдай не стремится никто. Их настоящая цель — тратить деньги за границей, а между тем время безвозвратно идет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что элиты боятся, что Путин зашел слишком далеко. Новые заявления Дональда Трампа и усиление им критики в адрес Владимира Путина вызвали беспокойство среди некоторых россиян, опасающихся, что российский лидер может неправильно оценить свои возможности. Об этом сообщает The Washington Post.

В то же время новая договоренность Трампа о поставках оружия и его более жестких высказываниях в адрес Путина вызвала беспокойство в определенных кругах российской элиты. Они опасаются, что это может усугубить конфликт и что Путин переоценит свои возможности.