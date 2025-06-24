Сегодняшней Украины не будет: Арестович объяснил настоящие цели России в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Бывший советник Управления президента Алексей Арестович дал новый прогноз на ближайшее десятилетие и рассказал, какие цели поставила Россия в войне против Украины.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, привычного мира не будет через 10-15 лет, изменятся границы и общий мировой уклад. Арестович отметил, что в течение этих 10-15 лет будут войны разной интенсивности в разных уголках земного шара. И одним из таких центров разлома будет Восточная Европа.
Объяснил, что на сегодняшний день РФ выполняет политическую задачу — взять под контроль территорий тех областей, которые она записала в свою Конституцию. Параллельно с этим идет создание "буферной зоны" в приграничных областях.
Бывший советник ОП объяснил, если бы стояла задача захвата всей Украины или всего Левобережья, как пугает телемарафон, действия были бы другими. В таком случае, по его словам, Россия атаковала бы на Ровенщине, снова войска шли бы на Киев и так далее.
Также он отметил, что это не война России против Украины, это война Британии и США — руками Украины и России.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины.