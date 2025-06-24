Сегодняшней Украины не будет: Арестович объяснил настоящие цели России в войне

Бывший советник Управления президента Алексей Арестович дал новый прогноз на ближайшее десятилетие и рассказал, какие цели поставила Россия в войне против Украины.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, привычного мира не будет через 10-15 лет, изменятся границы и общий мировой уклад. Арестович отметил, что в течение этих 10-15 лет будут войны разной интенсивности в разных уголках земного шара. И одним из таких центров разлома будет Восточная Европа.

"Невозможно возвращение к предыдущим границам Украины и к прежнему образу жизни. Той Украины уже нет. И сегодняшней Украины не будет. Возможно, будет три Украины", — отметил он.

Объяснил, что на сегодняшний день РФ выполняет политическую задачу — взять под контроль территорий тех областей, которые она записала в свою Конституцию. Параллельно с этим идет создание "буферной зоны" в приграничных областях.

"Ни о каком захвате всей Украины речь не идет — по крайней мере, на сегодняшний день. Это видно из действий российской армии", — отметил он.

Бывший советник ОП объяснил, если бы стояла задача захвата всей Украины или всего Левобережья, как пугает телемарафон, действия были бы другими. В таком случае, по его словам, Россия атаковала бы на Ровенщине, снова войска шли бы на Киев и так далее.

"Но четвертый год мы видим совсем другое — лобовые атаки на востоке страны, согласно заявленным целям. РФ сосредоточена на захвате территорий, куда вкладывались имперские ресурсы и усилия. Но вопрос о возрождении Российской империи в РФ не стоит. Так ставит вопрос Британия — и действует руками украинцев", — отметил Арестович.

Также он отметил, что это не война России против Украины, это война Британии и США — руками Украины и России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины.