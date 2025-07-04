Сегодня российский удар приблизил угрозу аварии на ЗАЭС: что известно

Сегодня, 4 июля, в результате воздушного удара российских войск по территории Украины была повреждена последняя линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Энергоатома.

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

"В связи с полным блекаутом ЗАЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. Это тяжелое нарушение условий нормальной эксплуатации станции и грозит развитием аварии! Рашисты продолжают создавать угрозу ядерной и радиационной безопасности крупнейшего атомного объекта Европы. Их безответственные действия могут иметь катастрофические последствия для всего мира. ЗАЭС необходимо как можно скорее вернуть под контроль ее легитимного оператора – Энергоатома. Только так можно предотвратить радиационную и ядерную катастрофу", – подчеркнули в компании.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия готовится к прокладке высоковольтной линии из Ростовской области в направлении Энергодара, расположенного на временно оккупированной части Запорожской области. Об этом в эфире 24 канала сообщил Петр Андрющенко, руководитель "Центра изучения оккупации".

По его словам, таким образом, Россия планирует полностью эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию. Этот проект не слишком сложный, поэтому уже через 4-6 недель оккупанты смогут подключить линию к ЗАЭС. Россия пытается таким образом воровать украинскую электроэнергию для обеспечения промышленности на временно оккупированных территориях, таких как Мариуполь и Бердянск.