В ночь на 28 августа 2025 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Сегодня Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

В частности, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное горючее, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год.

Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины произвели огненное поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России. Предприятие выпускает бензины, дизельное горючее, мазуты, растворители, всего – более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн. тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.

Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, задействованных в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

" Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины ", — подчеркнули в Генштабе.

