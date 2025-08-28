logo

BTC/USD

113054

ETH/USD

4597.97

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

47.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сегодня Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания
commentss НОВОСТИ Все новости

Сегодня Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

Россияне скоро останутся без топлива: ВСУ подтвердили удары по НПЗ России

28 августа 2025, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В ночь на 28 августа 2025 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Сегодня Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

Сегодня Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

В частности, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное горючее, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год.

Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины произвели огненное поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России. Предприятие выпускает бензины, дизельное горючее, мазуты, растворители, всего – более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн. тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.

Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, задействованных в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как россияне ударили по Киеву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости