Сегодня Путин послал Трампу сигнал: чего хочет диктатор

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Ткачик Олеся
Избранный президент США Дональд Трамп позвонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину и попросил его "не обострять" войну в Украине. Тот, отмечает нардеп Виктория Сюмар, в ответ поднимает в воздух летящие к пусковым рубежам самолеты, но они разворачиваются и летят назад без пусков.
Владимир Путин
По ее словам, все, что делал Путин все эти последние годы было направлено на то, чтобы сидеть за столом переговоров мировых лидеров и иметь влияние там на принятие решений. Шанс добиться этого у него появляется в виде небольшого окошка после победы Трампа.
Сюмар считает, что демократы с Путиным вряд ли бы встречались, а вот Трамп будет.
Однако, считает политик, дальше начинаются нюансы. По ее словам, на сегодняшний день у Путина все хорошо на поле боя, его войска продвигаются вперед, а заряженное пропагандой общество ждет "парад победы".
Однако, основное, это уже существующие договоренности с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Он уже переориентировал свою экономику и ВПК на эти страны, впрочем, диктатор может бросить своих партнеров. И вот здесь, подчеркивает Сюмар, вступает логика авторитарного мира, потому что Трамп — это только на следующие четыре года, а вот у президента Китая Си Цзиньпина таких ограничений нет.
Кроме того, нардеп добавила, что Трамп хочет следующие четыре года провести без санкций и уголовного преследования, и без коллапса экономики. Тем более что опции перенести deal (а Трамп вполне человек сделки), на следующий разговор, не получится.
Поэтому, по ее мнению, предстоит сверхважное узкое окно возможностей в несколько месяцев. Очевидно одно: для украинского фронта они будут очень тяжелыми.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в МИД отреагировали на разговор Трампа и Путина.
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