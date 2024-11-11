Сегодня Путин послал Трампу сигнал: чего хочет диктатор

Избранный президент США Дональд Трамп позвонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину и попросил его "не обострять" войну в Украине. Тот, отмечает нардеп Виктория Сюмар, в ответ поднимает в воздух летящие к пусковым рубежам самолеты, но они разворачиваются и летят назад без пусков.

Владимир Путин

"В переводе на язык политики это означает: я планировал, мог разбить им энергетику, потому что 2,5 месяца накапливал ракеты, но не стал, потому что услышал просьбу. Это однозначный сигнал Путина Трампа – я хочу продолжения разговора. Без Украины об Украине. Но не только. О новом разделе мира", — считает политик.

По ее словам, все, что делал Путин все эти последние годы было направлено на то, чтобы сидеть за столом переговоров мировых лидеров и иметь влияние там на принятие решений. Шанс добиться этого у него появляется в виде небольшого окошка после победы Трампа.

Сюмар считает, что демократы с Путиным вряд ли бы встречались, а вот Трамп будет.

Однако, считает политик, дальше начинаются нюансы. По ее словам, на сегодняшний день у Путина все хорошо на поле боя, его войска продвигаются вперед, а заряженное пропагандой общество ждет "парад победы".

Однако, основное, это уже существующие договоренности с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Он уже переориентировал свою экономику и ВПК на эти страны, впрочем, диктатор может бросить своих партнеров. И вот здесь, подчеркивает Сюмар, вступает логика авторитарного мира, потому что Трамп — это только на следующие четыре года, а вот у президента Китая Си Цзиньпина таких ограничений нет.

Кроме того, нардеп добавила, что Трамп хочет следующие четыре года провести без санкций и уголовного преследования, и без коллапса экономики. Тем более что опции перенести deal (а Трамп вполне человек сделки), на следующий разговор, не получится.

"Тут можно дальше прогнозировать, что сделает Трамп в случае срыва сделки, "не закончив все войны"… Но и Путин и Си понимают, что он вряд ли пойдет на глобальную эскалацию. Следовательно, за срыв сделки им ничего не будет. Разве что больший изоляционизм Америки, полностью отвечающий их планам", — говорит Сюмар.

Поэтому, по ее мнению, предстоит сверхважное узкое окно возможностей в несколько месяцев. Очевидно одно: для украинского фронта они будут очень тяжелыми.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в МИД отреагировали на разговор Трампа и Путина.



