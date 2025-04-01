Сегодня по Украине не запускали ни одного «шахеда»: что говорят в России

Вчера вечером, ночью и утром в Украине не фиксировались российские ударные БпЛА типа "шахед" впервые за долгое время. Такую информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Сегодня ночью по Украине не запускали шахеды

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", – написал он коротко.

Однако Минобороны РФ сегодня утром обвинило Украину в обстрелах и заявило, что якобы над Брянской областью РФ были сбиты "три украинских беспилотника".

Тем не менее сказать о том, что вчера и сегодня совсем не было обстрелов, нельзя.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты произвели обстрел гражданских объектов в прифронтовых громадах области, где под завалами оказались люди. В результате этого обстрела погибла 66-летняя женщина. Ранены 68-летний мужчина и 87-летняя женщина.

Также по данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал Никополь вечером и утром. Бил по городу артиллерией и беспилотниками.

Повреждены инфраструктура, админздание и 3 частных дома. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне активизировали сброс с ядовитыми веществами, в частности, на Купянском направлении Харьковщины. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, оккупанты начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Андрей Коваленко добавил, что уже подтверждены несколько достаточно серьезных случаев в последнее время на Купянском направлении, где враг прорывается вперед.

"Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны", — высказался Андрей Коваленко.