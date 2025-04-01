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Сегодня по Украине не запускали ни одного «шахеда»: что говорят в России

Украина утверждает, что «шахедов» не было, а Россия обвиняет Украину в обстрелах

сегодня, 07:36 comments3542
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Недилько Ксения

Вчера вечером, ночью и утром в Украине не фиксировались российские ударные БпЛА типа "шахед" впервые за долгое время. Такую информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Сегодня по Украине не запускали ни одного «шахеда»: что говорят в России

Сегодня ночью по Украине не запускали шахеды

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", – написал он коротко.

Однако Минобороны РФ сегодня утром обвинило Украину в обстрелах и заявило, что якобы над Брянской областью РФ были сбиты "три украинских беспилотника".

Тем не менее сказать о том, что вчера и сегодня совсем не было обстрелов, нельзя.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты произвели обстрел гражданских объектов в прифронтовых громадах области, где под завалами оказались люди. В результате этого обстрела погибла 66-летняя женщина. Ранены 68-летний мужчина и 87-летняя женщина.

Также по данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал Никополь вечером и утром. Бил по городу артиллерией и беспилотниками.

Повреждены инфраструктура, админздание и 3 частных дома. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне активизировали сброс с ядовитыми веществами, в частности, на Купянском направлении Харьковщины. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, оккупанты начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Андрей Коваленко добавил, что уже подтверждены несколько достаточно серьезных случаев в последнее время на Купянском направлении, где враг прорывается вперед.

"Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны", — высказался Андрей Коваленко.



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