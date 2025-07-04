logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сегодня над Киевом сбили необычный БпЛА: кто может помогать ему наносить удары
commentss НОВОСТИ Все новости

Сегодня над Киевом сбили необычный БпЛА: кто может помогать ему наносить удары

Вражеским дронам в Киеве могут помогать ретрансляторы на местах

4 июля 2025, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Прошлой ночью во время массированной атаки над Киевом было сбито несколько разведывательных БПЛА "Гербера". Однако они включали в себя некоторые особенности, которые привлекли внимание специалистов.

Сегодня над Киевом сбили необычный БпЛА: кто может помогать ему наносить удары

Сегодня над Киевом сбили необычный БпЛА: кто может помогать ему наносить удары

Как сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флэш" Бескрестнов, "Герберы" имеют камеры на подвесе, CRPA антенну и самое главное – радиомодем.

"Такая конфигурация Герберы для нас не новость, они давно исследуют прифронтовые зоны. А вот Гербера в Киеве означает наличие где-то рядом радио ретранслятора. Передача видео на 300 км в РФ нереальна, а также 100 км в Беларусь маловероятна в этом диапазоне. Строить MESH цепочку из Гербера ретрансляторов в РФ можно, но это рискованно и сложно.

Я прошу профильные структуры взять этот вопрос на контроль", – подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Сегодня над Киевом сбили необычный БпЛА: кто может помогать ему наносить удары - фото 2
Сегодня над Киевом сбили необычный БпЛА: кто может помогать ему наносить удары - фото 3
Сегодня над Киевом сбили необычный БпЛА: кто может помогать ему наносить удары - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с вечера 3 июля российские захватчики начали массированную атаку ударными баллистическими ракетами по Киеву. Традиционно первыми в столицу полетели десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно 19 пострадавших. Большинство из них медики госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что подтверждено сбивание вражеского дрона. Обломки обнаружили на открытой территории в Соломенском районе. Впоследствии чиновник сообщил, что над Киевом еще есть российские дроны. Есть информация о вспышке на крыше жилой 16-этажки в Оболонском районе. Зафиксированы повреждения и пожары в шести районах столицы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости