Прошлой ночью во время массированной атаки над Киевом было сбито несколько разведывательных БПЛА "Гербера". Однако они включали в себя некоторые особенности, которые привлекли внимание специалистов.

Сегодня над Киевом сбили необычный БпЛА: кто может помогать ему наносить удары

Как сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флэш" Бескрестнов, "Герберы" имеют камеры на подвесе, CRPA антенну и самое главное – радиомодем.

"Такая конфигурация Герберы для нас не новость, они давно исследуют прифронтовые зоны. А вот Гербера в Киеве означает наличие где-то рядом радио ретранслятора. Передача видео на 300 км в РФ нереальна, а также 100 км в Беларусь маловероятна в этом диапазоне. Строить MESH цепочку из Гербера ретрансляторов в РФ можно, но это рискованно и сложно. Я прошу профильные структуры взять этот вопрос на контроль", – подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с вечера 3 июля российские захватчики начали массированную атаку ударными баллистическими ракетами по Киеву. Традиционно первыми в столицу полетели десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно 19 пострадавших. Большинство из них медики госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что подтверждено сбивание вражеского дрона. Обломки обнаружили на открытой территории в Соломенском районе. Впоследствии чиновник сообщил, что над Киевом еще есть российские дроны. Есть информация о вспышке на крыше жилой 16-этажки в Оболонском районе. Зафиксированы повреждения и пожары в шести районах столицы.