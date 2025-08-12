Сдают ли фронт на востоке: что на самом деле происходит

Российские войска за последние несколько дней совершили наибольший прорыв на фронте вблизи Доброполья и создали критическую угрозу обороне Украины на Покровском направлении. Из-за этой ситуации распространяется нарратив, что якобы "кто-то сдает" фронт. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объясняет, что ситуация совсем другая.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на некоторые комментарии относительно информации о "сдаче" фронта и украинских позиций. По его словам, это нарратив, распространяемый Россией для собственных целей на войне против Украины.

"Один из нарративов, которые уже вбрасывает русня и их манкурты на фоне событий в Донецкой области — это что "кто-то сдает". Традиционный лживый нарратив, которым россия сопровождает какие-либо события на фронте с целью внести раскол в общественную дискуссию среди гражданских сейчас", — пишет Коваленко.

Коваленко объясняет, что продолжаются активные бои, а Силы обороны делают все возможное, чтобы уничтожить россиян. Глава ЦПД отмечает, что ситуация на фронте объективна, ведь многое зависит на войне от людей, которых в России больше.

"На самом деле ситуация совсем другая. Никто ничего никогда не сдает, есть просто объективная ситуация в войне, где врагу что-то удается, где нам, где он бросил очень много сил, усиливая давление в течение большого промежутка времени", — указывает Коваленко.

