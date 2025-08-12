Сдают ли фронт на востоке: что на самом деле происходит

Рубрики
Российские войска за последние несколько дней совершили наибольший прорыв на фронте вблизи Доброполья и создали критическую угрозу обороне Украины на Покровском направлении. Из-за этой ситуации распространяется нарратив, что якобы "кто-то сдает" фронт. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объясняет, что ситуация совсем другая.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отреагировал на некоторые комментарии относительно информации о "сдаче" фронта и украинских позиций. По его словам, это нарратив, распространяемый Россией для собственных целей на войне против Украины.
Коваленко объясняет, что продолжаются активные бои, а Силы обороны делают все возможное, чтобы уничтожить россиян. Глава ЦПД отмечает, что ситуация на фронте объективна, ведь многое зависит на войне от людей, которых в России больше.
