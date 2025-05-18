Несмотря на, казалось бы, всем очевидные вещи о военных преступлениях Путина, нынешняя администрация США возлагает ответственность за мир на Украину, обвиняя жертву в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей колонке для MSNBC пишет профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что Кремль фактически потребовал от Киева полного вывода войск из тех частей Украины, которые Россия хочет сохранить, в качестве предварительного условия для прекращения огня. Другими словами, "сначала сдайтесь, а потом поговорим". Украина назвала это нереальным — ее видение начинается с прекращения огня, — и переговоры сорвались, но обе стороны согласились на обмен пленными и на то, что в будущем будут общаться снова.

Гроссман отметил, что исходя из переговоров Стамбуле все участники процесса просто играют свою роль, словно на сцене, играя в спектакле.

Россия делает вид, что заинтересована в мире, чтобы увековечить абсурдный нарратив о том, что война в России – это не вина России.

США делают вид, что Россия заинтересована в мире, чтобы увековечить абсурдный нарратив о том, что Трамп стремится к миру и продвижению американских интересов, а не надеется на успех российской агрессии, как показывают его действия.

А Киев делает вид, что администрация Трампа действительно заинтересована в справедливом мире, чтобы противостоять абсурдному представлению о том, что Украина каким-то образом является препятствием для мира, надеясь, что уже десятый провал мирных переговоров убедит Вашингтон и большую часть мира, что препятствием сейчас является только Путин и Россия.

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