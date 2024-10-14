Сдавали военные аэродромы, ТЭС и энергогенерирующие предприятия: где действовали агенты РФ

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Недилько Ксения
Служба безопасности задержала еще двух агентов российских спецслужб, корректировавших вражеский огонь по Полтавской и Сумской областям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
Задержанные подозреваемые, фото: СБУ
Фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи нужных объектов.
Это позволяло оккупантам в онлайн-режиме отслеживать последствия прилетов, а также корректировать повторные или планировать новые атаки.
Основными целями рашистов были военные аэродромы ВСУ, тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия.
По материалам дела, сначала агенты находили "нужные" объекты, а затем устанавливали и замаскировали на них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию.
Для бесперебойной работы гаджетов в течение длительного времени к ним подключались внешние аккумуляторы.
Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агентов и задержала их "с поличным", когда они устанавливали шпионское устройство вблизи военного объекта.
По данным следствия, оба фигуранта были завербованы оккупантами летом этого года, когда искали быстрые заработки на Телеграм-каналах.
Однако вместо обещанных средств из РФ задержанные получили от следователей Службы безопасности подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской и Сумской областях при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.
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