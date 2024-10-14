Сдавали военные аэродромы, ТЭС и энергогенерирующие предприятия: где действовали агенты РФ

Служба безопасности задержала еще двух агентов российских спецслужб, корректировавших вражеский огонь по Полтавской и Сумской областям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанные подозреваемые, фото: СБУ

Фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи нужных объектов.

Это позволяло оккупантам в онлайн-режиме отслеживать последствия прилетов, а также корректировать повторные или планировать новые атаки.

Основными целями рашистов были военные аэродромы ВСУ, тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия.

По материалам дела, сначала агенты находили "нужные" объекты, а затем устанавливали и замаскировали на них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию.

Для бесперебойной работы гаджетов в течение длительного времени к ним подключались внешние аккумуляторы.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агентов и задержала их "с поличным", когда они устанавливали шпионское устройство вблизи военного объекта.

По данным следствия, оба фигуранта были завербованы оккупантами летом этого года, когда искали быстрые заработки на Телеграм-каналах.

Однако вместо обещанных средств из РФ задержанные получили от следователей Службы безопасности подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской и Сумской областях при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.



