Из-за постоянного продвижения врага, села и города, еще месяц назад глубоким тылом, очень быстро оказываются в зоне боевых действий, рассказывает военный Николай Ворошнов "Канада".

Бои в Донецкой области

По его словам, приходится обустраивать себе позиции в подвалах заброшенных домов таких сел. При этом, как говорит Ворошнов, отказывающимся эвакуироваться местным или банально не понимающим опасности приближения линии боевого столкновения очень не нравятся новые соседи в пикселе. Они устраивают скандалы, сцены, даже полицией угрожают (3-5 км к оркам). Все это делается с откровенной ненавистью, добавил военный.

"Вот стоишь, смотришь ты на того деда, который брызжет на тебя слюной и проклинает тебя, обвиняя тебя, ВСУ, власть, американцев, что война идет, что снаряды летят, что половина его села уже распоздана, выгоняет тебя из того погреба, потому что то "это погреб моего соседа Иваныча, вот скоро будет возвращаться, кто вам дал разрешение сюда забираться? Поломаете здесь все! Убирайтесь от сюда!" Спорить, аргументировать, пытаться доказать что это не мы зло, а орда которая прет с востока — это все не имеет смысла. Там совок головного мозга", – рассказывает военный.

При этом, по его словам, есть понимание, что этот дед сдаст позиции военных при первой возможности. После этого, он будет тем, кого потом будут показывать по решаТВ.

"А он будет рассказывать об "иностранных наемниках" (скорее всего, наемники будут из Канады, потому что я сглупил и представился своим реальным позывным) Как к ним относиться и что с ними делает? Это не редкие случаи, к сожалению", — говорит Ворошнов.

Хотя, добавляет он, стоит отметить, в основном отношение местных лояльное и дружелюбное.

"К сожалению, как показал Угледар и местные, которых мы кормили, обогревали, лечили — очень часто это пыль в глаза, и как только пришли "братушки" из Московии — мы оказались тиранными и фашистами", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о потере Угледара, и что это значит для обороны.



