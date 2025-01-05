У Кремлевского диктатора Владимира Путина есть несколько вариантов завершения войны в Украине. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его мнению, одним из самых простых вариантов для прекращения войны является режим прекращения огня на основе перемирия или так называемое "замораживание конфликта". Это подразумевает прекращение боевых действий по определенной линии фронта. По словам Фесенко, это может быть единственным компромиссным вариантом прекращения войны, и те, кто утверждает, что Путин этого не хочет, базируются на официальных заявлениях российских руководителей.

Также, по мнению политолога, Путин может выдвигать разные требования по перемирию, такие как частичная капитуляция Украины или односторонние уступки со стороны Киева. Все будет зависеть от того, как успешно армия РФ продолжит свое наступление.

"Если в США думают, что России будет достаточно просто предложить Путину отказ от членства Украины в НАТО и поэтапную отмену санкций, это большая ошибка", — отметил Фесенко.

Он подчеркнул, что Украина и цивилизованный мир должны поступать так, чтобы заставить Путина прекратить военные действия и согласиться хотя бы на прекращение огня, поскольку достижение мира через дипломатию выглядит маловероятным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США отправили очень действенный, тайный сигнал России . Россия продолжает терять свои зоны влияния в мире, что заставляет ее концентрироваться только на внутренних территориях. Кроме того, под давлением Китая и Индии Кремль уменьшил использование ядерной риторики. Об этом в интервью "Главреду" рассказал военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что дипломатические контакты между Россией и США по урегулированию войны в Украине уже продолжаются. Участие российской делегации подтверждает готовность Москвы к таким обсуждениям, однако эти переговоры проходят под значительным внешним давлением, подталкивающим Россию к уступкам.

