Счастливых уклонистов пора остановить: что предлагают в армии

В Верховной Раде заявили, что в мае месяце в стране существенно выросло количество мобилизованных. Как говорит политолог, военный Виктор Таран, это хорошие новости, потому что для сохранения государства и нации нам нужно за нее бороться, и участие в этой борьбе должны принимать каждый украинец.

Пограничники

"Ты или в ВСУ или для ВСУ",

– сказал Таран.

В то же время, по его словам, серьезно беспокоит информация о том, что участились случаи, когда за границу массово бегут мужчины.

"Лично меня триггерят новости, что грузовиками уклонисты прорываются через границу в другие страны. Или используют для этого другие пути. Например, в интернете есть информация, как многие так называемые активисты бегут за границу или по фиктивным документам через систему "ПУТЬ", или как скандальный харьковский активист Кирилл Яковец, председатель ГО Нон-Стоп, о котором в открытых источниках пишут, что он сбежал в Испанию от призыва, использовав для пересечения границы статус отца-инвалида. И хуже всего, что потом часто эти люди проводят информационную кампанию против своей страны",

– говорит Таран.

По его словам, кто-то из них записывает ролики, рассказывая, что они счастливые уклонисты. Кто рассказывает о путях как правильно бежать через границу, а кто, как организация, к которой как пишут в открытых источниках, имеет отношение тот же Яковец, развертывают в соцсетях информационные кампании против ТЦК, распространяя советы, как избежать мобилизации.

"Как по мне есть три выхода из этой ситуации. Во-первых, нужно расширить полномочия пограничников для того, чтобы они могли применять правомерную силу против нарушителей границы и не бояться, что за это будет преследовать ДБР. Во-вторых, нужно идти по пути Америки и Европы и начинать ограничивать работу Телеграмма и Тик-Тока. В-третьих, усилить ответственность за проведение информационной войны против Украины и ВСУ в социальных сетях",

– считает Таран.

По его мнению, внедрение всех этих мер давно "перезрело".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ТЦК критикуют инициативу ВР по экономическому бронированию.



