Сценарий завершения войны выходом на границы 1991 года реальный: что на это указывает

С начала полномасштабного вторжения России Украина заявляла о необходимости завершения войны на границах 1991 года — было четко заявлено, что никаких территориальных уступок не будет. Со временем западные политики стали намекать о необходимости уступок. Однако с приходом Дональда Трампа на пост президента США сценарий возвращения оккупированных территорий становится все более реальным.

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Такое убеждение выразил политтехнолог Тарас Загородний, пишет "РБК-Украина". По его словам, Дональд Трамп заходит в сильную переговорную позицию с Россией. Он отметил, что команда Трампа разрабатывает разные сценарии завершения войны и четкого понимания, будет ли Украина контролировать всю свою территорию, нет, однако этот сценарий становится все более реальным.

"Не военным, а военно-политическим путем. Возможно, что Украина получит границы 1991 года. Оптимизма мне добавили эти санкции, которые ударили по так называемому теневому российскому флоту. Крики, истерики уже в Кремле можно видеть", — пояснил Загородний.

Эксперт также напомнил заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова обсуждать "гарантии безопасности" для Украины. И слова помощника Путина Николая Патрушева о том, что Украина якобы исчезнет в 2025 году. По его мнению, Россия хочет срочно провести переговоры с США, а значит, Украина на правильном пути. Загородний предположил, что Трамп не будет спокойно говорить россиянам.

“Он теперь заходит в очень сильную позицию с россиянами. Если что, он скажет: "Слушай, я не знаю, это предшественник сделал, это все Байден". Это знаете как стартовая позиция. Стартовая позиция очень мощная", – сказал он.

Загородний также добавил, что если Украина вернет все утраченные территории, то никаких формальных поводов говорить, что она не может стать членом НАТО, уже не будет.

Напомним, что Офис президента Украины, как писал портал "Комментарии", готовит встречу Зеленского с Трампом.



